Tovšakova sploh ni več v zaporu, že 14 dni je doma

LJUBLJANA – Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak bo do konca tedna uradno pogojno izpuščena iz zapora . Komisija ministrstva za pravosodje ji je namreč pogojni izpust potrdila po dobrih petih letih prestane kazni.Tovšakova, ki je bila v več zadevah obsojena na enotno osemletno zaporno kazen, je sicer doma že 14 dni, saj kazen prestaja v milejšem režimu. Zagovornik Tovšakoveje potrdil, da je Tovšakova trenutno doma. Kot je dodatno pojasnil za portal 24ur.com, je zapor že pred dvema tednoma zapustila, saj gre za milejši režim. To pomeni, da se Tovšakova, ki je že nekaj časa bivala v odprtem režimu z izhodi na prostost ob koncih tedna, v zapor na Igu ne vrača več, piše portal.Kot je še povedal za STA, je predlog za pogojni odpust Tovšakove iz zapora vložil, saj je prestala več kot polovico zaporne kazni. »Komisija za pogojni izpust ministrstva za pravosodje je po dolgem in temeljitem premisleku ter zbranih podatkih na koncu odločila, da ni več razlogov za prestajanje zaporne kazni,« je dejal in dodal, da bo rok za njen formalni izpust potekel konec tedna.Tovšakova je bila obsojena zaradi dajanja daril pri gradnji letališkega stolpa na letališču Brnik (zadeva Čista lopata) na 14 mesecev zapora, zaradi goljufije z evropskimi sredstvi v zadevi Rimske terme in Betnava na enotno kazen sedem let in pol zapora, zaradi dajanja nedovoljenih daril pri iskanju varilcev za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj na osem let zapora ter zaradi oškodovanja Vegradovih upnikov na enotno pogojno kazen štirih let z osemletno preizkusno dobo.