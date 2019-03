Razkrili, koliko je Slovenija namenila za migrante

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Za migrante v Turčiji je Slovenija letos namenila 840 tisočakov. FOTO: Getty Images/iStockphoto

LJUBLJANA – Ministrstvo za finance (MF) je odgovorilo na poslansko vprašanje(SNS), koliko posrednih in neposrednih izdatkov iz blagajn javnega financiranja je bilo v letu 2018 povezanih z migranti. Na MF odgovarjajo, da je iz zbranih podatkov o izdatkih za migrante, kot so jih posamezni proračunski uporabniki posredovali Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM), pristojnemu za pripravo zbirnega poročila za povračilo stroškov, nastalih zaradi migrantskega toka, razvidno, da so proračunski uporabniki za vsebine, neposredno povezane z migranti, v letu 2018 skupaj porabili dobrih 7,8 milijona evrov.»Koliko sredstev znotraj svojih finančnih načrtov za leto 2019 imajo za migrante načrtovani posamezni resorji, je v tem trenutku težko oceniti. Dejstvo je, da pri reševanju problematike migrantskega toka ne gre več za izvajanje intervencijskih aktivnosti, kot je to bilo v obdobju najmočnejšega vala migrantov, temveč se aktivnosti, povezane z migranti, opravljajo in financirajo znotraj rednih dejavnosti in odobrenih proračunskih sredstev v okviru sprejetih finančnih načrtov posameznih resorjev,« so še odgovorili poslancu. Dodali so, da je v tem trenutku mogoče natančnejše podatke o višini načrtovanih sredstev podati le za že znane obveznosti v povezavi z izvajanjem inštrumenta za begunce v Turčiji (sredstva so načrtovana vokviru ministrstva za zunanje zadeve – MZZ ) in za vsebine neposredno povezane z migranti v okviru izvajanja dejavnosti UOIM.MZZ letos načrtuje za migrante v Turčiji približno 840.000 evrov, UOIM pa za oskrbo in integracijo migrantov dobrih 4,1 milijona evrov, od tega pod postavko izdatki za blago in storitve skoraj 3,7 milijona, pod postavko transferjev posameznikom in gospodinjstvom 100 tisočakov, za druge domače transferje 303 tisočake ter za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 26 tisočakov.