Toliko bo zaslužil naslednik Ksenije Benedetti

LJUBLJANA – Po 18 letih vodenja slovenskega protokola se je od tega mesta poslovila, nasledil pa jo je 40-letni, ki že vso delovno dobo dela v protokolu, zadnjih pet let pa je bil za protokol zadolžen v kabinetu predsednika vlade.Protokol opravlja protokolarne zadeve za predsednika države, državni zbor, vlado, državni svet, ustavno in vrhovno sodišče, za nekdanjega predsednika države, varuha človekovih pravic, ministra za zunanje zadeve, partnerja predsednika države in premierja.Protokol opravlja organizacijsko-protokolarno delo ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti iz Slovenije v tujini. Ob soglasju generalnega sekretarja vlade protokol izjemoma opravlja protokolarne zadeve tudi za druge organe, kadar so ti nosilci protokolarnih dogodkov državnega pomena.Za vse dogodke trenutno skrbi 30 ljudi, od tega jih je trenutno redno zaposlenih 29, od tega ena uslužbenka nadomešča uslužbenko, ki je na materinskem dopustu. Trenutno imajo tudi uslužbenko, ki opravlja delo prek podjemne pogodbe.Proračun protokola za letos znaša 1,283.462 evrov. Letos so do 1. oktobra, ko je Strel tudi prevzel posle od Benedettijeve, opravili 259 protokolarnih dogodkov. Od tega jih je bilo 207 v Sloveniji, 52 pa v tujini.Osnovna plača šefa protokola znaša 3960,02 evra bruto. Za primerjavo: trenutno je povprečna slovenska bruto plača 1650 evrov. Slovenski premier dobi 5956 evra bruto, med poslanci pa je najvišjo prvo plačo (za julij) v zadnjem sklicu dobil takrat še predsednik državnega zbora, ki je prejel skoraj 5600 evrov. Najnižjo plačo je prejela(NSi), nekaj manj kot 3200 evrov.