To sta policista, ki sta rešila življenje enoletnemu malčku

NOVO MESTO – »Povsem običajen delovni dan v septembru je za našo kolegico Valerijo Vrhovnik in kolega Boštjana Kulovca s PP Novo mesto postal dan, ki ga ne bosta nikoli pozabila,« so uvodne besede tiskovnih predstavnikov PU Novo mesto.



Po službeni dolžnosti sta bila napotena v okolico Novega mesta opravit razgovor z občanom, ko je do njiju »vsa v šoku in objokana pritekla mlada mamica z dojenčkom v naročju. Otrok je bil bled, močno se je tresel, nato pa je zavil z očmi in obležal brez znakov življenja. Policistka Valerija je nemudoma ukrepala, malčka je pretreseni mamici odvzela, ga položila na odejo, preverila dihalne poti in začela masažo srca. Sosedom je naročila, da prinesejo mrzlo vodo, otroka je polivala in mu zbijala vročino.« Vročinski krč Izjemno delo je v tem času, ko je štela prav vsaka sekunda, opravil tudi Boštjan, so zapisali pri novomeški policijski upravi. »Takoj je poklical na pomoč, miril pretresene svojce in Nataliji nudil vso pomoč pri reševanju. Še pred prihodom reševalcev jima je s skupnimi močmi uspelo – malček je zadihal in odprl oči.«



Malčka so hospitalizirali, a je z njim zdaj vse v redu. Šlo naj bi za vročinski krč, ki pa sta ga policista iz svojih osebnih izkušenj že od prej poznala, le da so v njunem primeru otroke reševali v različnih bolnišnicah.