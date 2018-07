To so trije osumljenci v preiskavi Splošne plovbe

LJUBLJANA – Kriminalisti so v sedmih hišnih preiskavah, ki so jih v sredo opravili na Primorskem in v Ljubljani, med drugim potrkali na vrata sedeža Splošne plovbe in ministrstva za finance. Kot je poročala slovenska komercialna televizija, naj bili med osumljenimi prvi mož ladjarja Jochen Doehle, nadzornik Borut Grgič in Tilen Božič s finančnega ministrstva.



Splošna plovba je v skladu z zakonom v nasprotju z ostalimi podjetji oproščena davka na dobiček, vendar to velja le pod pogojem, da v primeru prodaje flote izkupiček nameni za nakup novih ladij, je Pop TV navedel na svojih spletnih straneh in dodal izjavo poslanca Levice Luke Mesca, da je nemški ladjar leta 2012 floto razprodal, a v petih letih denarja ni investiral v nakup novih ladij in bi za to moral plačati 6,4 milijona davka.

Lobirali za zakon, ki bi jih oprostil davka

Doehle in Grgič naj bi zato z lobiranjem na ministrstvu poskušala doseči uveljavitev novega zakona, ki bi ladjarja oprostil plačila davkov. Po podatkih Komisije za preprečevanje korupcije, naj bi se predstavniki ministrstva in Splošne plovbe v zadnjem letu in pol sestali kar 14-krat, je še poročal Pop TV.



Kot je v sredo poročal Siol.net, naj bi ovadbo v začetku letošnjega leta vložil odbor državnega zbora za finance in monetarno politiko, ki je obravnaval predlog novele zakona o davku na tonažo, s katero je vlada želela podaljšati ugodnejšo davčno obravnavo oziroma shemo državne pomoči na področju mednarodnega pomorskega prometa in ohraniti pogoje reinvestiranja ladjarjev. Predlagane zakonske novele državni zbor nato ni sprejel.



Na policiji so že v sredo pojasnili, da preiskujejo sume kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in napeljevanja k temu kaznivemu dejanju v povezavi s pripravo in potrditvijo zakona, ki bi tuji gospodarski družbi, ki jo obvladuje podjetje z območja koprske policijske uprave, omogočil izognitev plačilu davčne obveznosti, družba pa bi s tem pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti več milijonov evrov.



V Splošni plovbi teh informacij niso komentirali, na ministrstvu za finance pa so potrdili, da kriminalistična preiskava pri njih poteka. »S kriminalisti sodelujemo in jim zagotavljamo vso potrebno dokumentacijo, podrobnosti pa zaradi interesa preiskave ne moremo komentirati,« so navedli.



Dodatno je ministrica Mateja Vraničar Erman po današnji seji vlade zatrdila, da so predlog zakona o davku na tonažo oblikovali skrbno in strokovno korektno.