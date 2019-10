To pa je preobrat! Segrelo se bo do 30 stopinj

LJUBLJANA – V zadnjih dneh so Slovenijo zajele temperature, zaradi katerih se je marsikje že začela kurilna sezona. Ponekod tudi že rahlo rosi. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in ponoči razširile nad vso Slovenijo, na jugu bodo tudi nevihte.V četrtek bo oblačno, dež bo čez dan slabel in do večera, najkasneje na jugovzhodu, ponehal. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne se bo na zahodu delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 14, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija, napovedujejo pri agenciji za okolje (Arso). V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, najvišje temperature bodo med 18 in 24 stopinjami Celzija, pa napovedujejo na spletni strani Ciklon.si.Ponekod v osrednji in južni Evropi lahko po napovedih portala Severe Weather Europe konec tedna in v začetku naslednjega lokalno pričakujejo celo temperature blizu 30 stopinj Celzija. Prihaja torej vremenski preobrat, ko bodo temperature na Balkanskem polotoku in v vzhodni Evropi v primerjavi z mrzlimi jutri tega tedna višje za 15 do 20 stopinj Celzija. Za ta letni čas neobičajno visoke temperature med 25 in 30 stopinjami Celzija napovedujejo tudi na jugu Francije, v Italiji in Turčiji.