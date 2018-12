To je tema, ob kateri Slovenci nismo tako razdeljeni

Silvestrovanje v Ljubljani. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Če je še nedavno veljalo, da je pirotehnika obvezen zabavni spremljevalni program ob iztekajočem se letu, pa počasi kaže, da so ji šteti dnevi. Vse več mest se namreč odloča, da v novo leto ne vstopijo z ognjemetom, hkrati pa tudi posamezniki za tovrstne zabavne in barvite izdelke namenijo vse manj denarja.Napad na pirotehniko se je še bolj množično in jasno začel izražati na letošnji prebožični dan, 24. 12, ko se je na družbenih omrežjih pojavila peticijia za prepoved pirotehnike . Kot pravi pobudnik peticije, je prišel čas, da »naredimo konec tej noriji«.»Moje mnenje je, da so rezultati pirotehnike samo prestrašene in poškodovane živali in tudi ljudje,« je navedel ob peticiji in sprožil val odobravanja. Kot je povedal za Slovenske novice, je odziv na peticijo nad vsemi pričakovanji in jo je v treh dneh podpisalo dobrih 10.000 ljudi. Med njimi so tudi znane osebnosti kot so...Ko bo Gorec zbral dovolj podpisov, se bo obrnil na oblasti »Peticijo bom posredoval v državni zbor, da sprejmejo potreben zakon, bom pa voljo slovenskega ljudstva posredoval tudi v evropski parlament. Razmišljam pa tudi, da bi našel ljudi v drugih evropskih državah, da bi organizirali podobno peticijo kot jaz,« je jasen Gorec, ki se je odločil, da bo šel tokrat do konca. »Že večkrat sem si rekel, da ne bom delal stvari, zaradi katerih si bom nakopal težave in sovražnike. Ampak tole mi leži na duši že dalj časa in bom zadevo speljal do konca, čeprav veliko ljudem ne bo všeč.«Prvi negativni in nekoliko sovražni komentar je prejel že v manj kot 15 minutah po objavi peticije na youtubu, a vse kaže, da so negativni komentarji v manjšini. »Dobivam na desetine mailov in sporočil preko Facebooka, ki podpirajo peticijo.«Odziv pevke Alenke Godec: »Že od nekdaj sem proti pirotehniki, razlogi za to pa so zelo preprosti in bi morali biti razumljivi vsakomur z nekaj empatije. Pokov se ustrašim, neprijetni so, pa četudi se v luftu blešči nešteto barv. Najhuje od vsega pa je opazovati našo psičko Chilly…zmedena in prestrašena teka sem ter tja, išče zatočišče v lastnem domu, kjer je sicer najraje, ven pa jo sploh ne spravimo. Bog ne daj, da poči, ko sva na sprehodu. Nisem še slišala nobene smiselne razlage, zakaj se ljudje ne bi mogli veseliti, zabavati in proslavljati brez pirotehnike. Prepričana sem, da je to mogoče! Zato podpiram peticijo Za prepoved pirotehnike!«