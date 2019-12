To je Slovenija: stranišče imajo kar v razredu (FOTO) 

17 let je star šolski avto.

Dotrajani šolski avto FOTO: Mojca Marot

Nihče ne bo lačen

Hišnik Franci Gobec kaže, da se na stenah pojavlja tudi plesen. FOTO: Mojca Marot

Dobavitelji sicer pritiskajo na nas, a mi jih plačujemo po obrokih.

Ko dežuje, podstavljajo vedra

Osnovna šola potrebuje temeljita popravila.

Če bo treba, bodo vzeli kredit

Nedavno smo pisali o hudih likvidnostnih težavah Osnovne šole Rogatec od odhoda zdaj nekdanjega ravnatelja, ki so mu zaradi odkritih številnih nepravilnosti konec oktobra vročili izredno odpoved. O težavah na tej šoli na splošno, predvsem v povezavi z vodenjem Prevolška, ki je ravnateljski stolček zasedal zadnjih 20 let, je bilo v zadnjih dveh letih mogoče tudi v medijih prebrati veliko člankov. Kršitve je pred dvema letoma prepoznal celo Inšpektorat RS za šolstvo, domnevne nepravilnosti preiskujejo kriminalisti, na zadnji seji občinskega sveta pa je s slabo finančno situacijo šole svetnike seznanil tudi župan Rogatca. Po nekaterih ocenah naj bi dolg do dobaviteljev znašal do 90.000 evrov, težave pa med drugim rešujejo tako, da se z dobavitelji dogovarjajo za plačila z zamiki in jih prosijo za razumevanje.»Likvidnostne težave seveda še imamo in že zapadlih računov je res ogromno. Dobavitelji sicer pritiskajo na nas, a mi jih plačujemo po obrokih. Ker prihajajo stroški za izdatke tudi sproti, mi pa plačujemo za nazaj, pa se enostavno ustvarja nov krog negativnega stanja. Sicer je, če odmislimo prejšnje dolgove, naše poslovanje zdaj pozitivno. A seveda nam te neprijetne zagate pomaga reševati tudi občina Rogatec, ki bo za zdaj, tako so nam obljubili, poravnala najnujnejše že zapadle dolgove, za prihodnje leto 2020 pa bodo na občini pripravili sanacijski načrt, s katerim naj bi v približno dveh letih pokrili vse neporavnane obveznosti, ki so na šoli nastale še v času mojega predhodnika,« pravi nova ravnateljica, ki je bila na razpisu izbrana že maja, vajeti šole pa je prevzela sredi septembra.A kot nam je zagotovila, njihovega zategovanja pasu učenci konkretno ne bodo občutili niti to ne bo vplivalo na njihovo delo. »Hvalabogu, zaradi tega nihče ne bo lačen,« zagotavlja Virantova. A po drugi strani naši viri pravijo, da se je prav pri hrani v preteklosti kar precej varčevalo, da je šel denar namesto zanjo tudi za druge stvari. Sploh pa, tako nam pove eden od naših virov, bognedaj, da bi šel kdo pri kosilu po repete. Alenka Virant pri pregledovanju papirjev vsak dan odkrije kaj novega, zato, pravi, o morebitnih novih ovadbah še razmišlja. Njene prioritete so zdaj, da 30 let staro šolo, ki jo, skupaj z vrtcem, obiskuje 380 otrok, čim prej spravi kolikor toliko v red, saj je nujno potrebna manjših in večjih popravil.»Na več koncih po šoli ob vsakem močnejšem deževju zamaka, ker streha pač pušča, zato imamo na več mestih postavljena vedra. Stene odstopajo, v prvem razredu so v sklopu razreda tudi sanitarije, kar je sporno iz več vidikov. Ne nazadnje tudi zato, ker se iz stranišča občasno širijo neprijetne vonjave,« našteva Virantova. Po šoli se sprehodimo skupaj z njo in v spremstvu hišnika, ki se je iz ene od podružničnih šol pripeljal s 17 let starim dotrajanim avtomobilom, v katerem prevažajo tudi hrano. »Vse normalne šole že imajo šolski kombi, mi pa le tale avtoček, ki je res dotrajan,« pravi Virantova, ki je na spisek pobožnih želja dodala še nove igrače, LCD-monitor, zvočnike, pomivalni stroj, hladilnik, sesalnik, prav tako bi bilo treba povsod zamenjati luči, da popravila fasade in strehe na podružničnih šolah ne omenja. »Zato smo na spletni strani šole že objavili donacijski račun za šolski sklad in upam, da nam bo uspelo tako zbrati nekaj prepotrebnega denarja in uresničiti zastavljene želje. Verjamem tudi, da bodo župan in občinski svetniki držali obljubo in bosta šola ter že več kot deset let težko pričakovani novi vrtec postala vzor in ponos vsem krajanom, otroci pa bi s tem dobili bolj prijazno in ustvarjalno okolje v svojih rosnih letih na poti skozi življenje,« strne misli Virantova. A ob pogledu na osnutek proračuna je bila kar malce razočarana, saj pravi, da je šoli namenjenih zgolj pet tisočakov.Toda župan Martin Mikolič pravi, da gre zgolj za osnutek in da bo že v drugem branju januarja verjetno sledil kakšen popravek. »Zagotovo ni predvidenih samo pet tisočakov, ampak 30, saj je 25 tisočakov samo za amortizacije,« pravi Mikolič. Dodaja, da morajo šele ugotoviti, kakšno je dejansko stanje in kaj vse bo treba narediti. »Občina lahko za investicije vzame tudi kredit, tako da to ni težava. Dejansko pa se vsega, kar se je nakopičilo v preteklih letih, ne da urediti čez noč. Čez leto ali dve, prepričan sem, bo situacija že čisto drugačna. Občutek imam, da bomo z novo ravnateljico dobro sodelovati in imeli konstruktiven dialog, saj smo ji tudi na občini ponudili vso pomoč,« odgovarja župan Mikolič.