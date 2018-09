To je Janšev poslanec, ki bo izzival Jankovića

LJUBLJANA – Poslanec SDS Anže Logar, ki je tudi ljubljanski mestni svetnik, bo, kot kaže, kandidiral za ljubljanskega župana. »Na lotu lahko zadeneš samo, če kupiš srečko. Ljubljano imaš priložnost izboljšati samo, če kandidiraš za župana. Torej kandidiram,« je zapisal na facebooku.







Kot je navedel, je v politiki 20 let, osem let mestni svetnik, štiri leta poslanec v DZ. Zapis je naslovil Pozdravljena, Ljubljana. V njem pa je med drugim opozoril, da je Ljubljana v zadnjih nekaj letih začela zaostajati za najbolj razvitimi mesti, da je bilo brušenje granitnih kock presežek pred 10 leti, danes pa ni več. »Iz najglasnejših zvočnikov sicer še naprej poslušamo, da je Ljubljana nekaj najboljšega, kar se nam je lahko zgodilo. Pa je res,« je zapisal. Ob tem pa postavlja vprašanje, ali ima integriran javni prevoz, poceni letno karto, urejene kolesarske poti in javne storitve za zmerno ceno, ali ga avtobus v času konic pravočasno pripelje na cilj in ali v zdravstvu ni čakalnih vrst. »Niti ne,« odgovarja Logar in dodaja, da to želi spremeniti.



Kandidaturo za župansko mesto v prestolnici sta doslej napovedala sedanji župan Zoran Janković, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006, in Smiljan Mekicar kot kandidat stranke Dobra država, ki v aktualni sestavi mestnega sveta sicer nima predstavnika.