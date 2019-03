»Tisti grozni torek si izbral drugo pot. Ostala je neizpolnljiva praznina.«



LJUBLJANA – Pred nekaj dnevi je Slovenijo, ki so ga dan po izginotju našli mrtvega v Avstriji.se je še posebej dotaknila njegovih stanovskih kolegov.In mlademu specializantu pediatrije se je z ganljivim zapisom na portalu Medicina danes poklonil zdravnik, specialist družinske medicine, ki je bil velik prijatelj pokojnega.Zapis je naslovil »Bil je v vseh pogledih najbolj briljanten specializant«. Med drugim piše, da je bil pokojni zdravnik »odličen v vseh pogledih, na medicinski fakulteti s povprečjem 9,8 – to si omenil mimogrede, kot da ni nič posebnega«.V nadaljevanju zapisa se prijatelj pokojnega zdravnika dotakne tudi družinskega življenja, nakupa hiš, vzgoje in otrok. A mimo napornega zdravniškega dela, ki zahteva veliko in terja svoj davek, ne more: »Žal si delal v osjem gnezdu, na oddelku, ki je bil neusmiljen. Dežurstva, pripravljenosti, ogromne odgovornosti veliko prezgodaj, medijska izpostavljenost in mačehovski odnosi. Za nežno dušo z globokim čutom odgovornosti je bilo preveč. Spotaknil si se in padel v brezno. Žena in prijatelji smo stopili skupaj.«Celoten zapis v spomin pokojnega zdravnika Mihe Ciringerja lahko preberete tu