Ti delavci so najbolj iskani: slaba plača, fizično delo in neugoden delovnik

Poklicna skupina Število Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. 601 Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah 520 Učitelji razrednega pouka 484 Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 454 Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok 429 Predmetni učitelji v osnovni šoli 423 Natakarji 337 Varilci ipd. 329 Prodajalci 269 Delavci za pomoč pri pouku 269 Kuharji 268 Varnostniki 267 Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 248 Elektroinštalaterji 247 Zidarji ipd. 233 Strokovnjaki za zdravstveno nego 228

LJUBLJANA – Število nezaposlenih v Sloveniji je tik pod mejo 70.000. Dobre številke pa skrivajo veliko težavo: pomanjkanje nekaterih kadrov. Zadnje dni številni mediji poročamo, da v Sloveniji kronično primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester. V Ginekološkem centru v Domžalah je po odpovedi dveh ginekologinj brez osebnega ginekologa ostalo okoli 11.000 pacientk . Kateri profili delavcev pa so še med najbolj iskanimi v Sloveniji? Iz zavoda za zaposlovanje so poslali številke.Kot 'sezonsko' povpraševanje izpostavljajo učitelje razrednega pouka, vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, predmetne učitelje v osnovni šoli in delavce za pomoč pri pouku. »Preostali poklici so t. i. deficitarni poklici, pri katerih že več let beležimo primanjkljaj na trgu dela in pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri iskanju ustreznih kadrov,« so povedali in dodali, da imajo delodajalci pogosto težave z iskanjem kadra za poklice, ki so slabše plačani, fizično zahtevni in/ali za katere je značilen neugoden delovni urnik.»Poleg navedenega je razviden tudi problem iskanja kandidatov za tehnične poklice, za katere je potrebno poklicno specifično znanje in za katere je težko na hitro usposobiti nov kader, ki (še) nima ustreznih znanj in izkušenj.«V spodnji tabeli so prikazana najpogostejša prosta delovna mesta, ki so jih delodajalci sporočili zavodu avgusta letos.