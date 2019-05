Težke kovine in strupi v mleku za Ljubljano?

DRTIJA, SPODNJA DOBRAVA – Prejšnji teden so prebivalci Moravške doline dobili potrditev svojih strahov, biolog Peter Firbas je predstavil rezultate bioloških testov v vodotokih: »Ti so pokazali toksični udar.« Za dvomljivce o njegovi analizi je dodal: »Ali onesnaženje je ali ga ni. To so biološki testi; govoriti o tem, kaj je priznano in kaj ni, je farsa oziroma paradoks.« Predstavnik Ljudske iniciative Moravče (LIM) Jurij Kočar je Firbasove podatke nadgradil: »Rezultati biološke raziskave so potrdili naše domneve, da se iz deponije spirajo onesnažila, ki so po svoji naravi rakotvorna.« Deponija oziroma območje podjetja Termit, proti ...