Težave na vidiku: Levica ne bo podprla nove vlade

LJUBLJANA – Državni zbor bo v četrtek na izredni seji glasoval o listi 16 ministrskih kandidatov premierja in predsednika LMŠ, je danes sklenil kolegij predsednika DZ. Če bo ministrska ekipa potrjena, bo v četrtek v DZ zaprisegla 13. slovenska vlada.Za izvolitev ministrske ekipe v DZ je potrebna podpora večine navzočih poslancev, glasuje pa se o listi kandidatov v celoti. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.Stranke vladne koalicije, ki jo je z SD, SMC, SAB in DeSUS oblikoval Šarec, sicer v DZ štejejo skupaj 43 poslancev, dogovor, ki so ga sklenili z Levico, pa predvideva, da njeni poslanci ministrskim kandidatom ne bodo nasprotovali. Ker imajo v Levici pomisleke glede nekaterih kandidatov, je pričakovati, da se bodo glasovanja vzdržali. To je za 24ur že potrdil predsednik strankeČe kandidatna lista v četrtek ne bi bila izglasovana, pa se opravi novo glasovanje na podlagi nove liste kandidatov, ki jo mora predsednik vlade vložiti najpozneje v desetih dneh od dneva prvega glasovanja. Če tudi nova lista ne dobi zadostne podpore, pa lahko predsednik vlade predlaga, naj se o vsakem kandidatu glasuje posebej.Po izvolitvi bodo ministri nove vlade pred DZ zaprisegli in se predvidoma še isti dan sestali na prvi seji vlade, ki bo, glede na prakso, predvidoma namenjena tudi najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem. V četrtek bo tako predvidoma znan tudi končni seznam državnih sekretarjev, ki bodo pri delu pomagali novoizvoljenim ministrom.O razdelitvi mest državnih sekretarjev so se koalicijski partnerji že dogovorili, njihova imena pa so vsaj neuradno bolj ali manj znana. Tako naj bi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade postal nekdanji direktor Leka, eno od sekretarskih mest v kabinetu pa naj bi zasedala tudi dosedanja ministrica za deloNa ministrstvu za pravosodje naj bi mesti državnih sekretarjev zasedla pravnicain vodja službe za odnose z javnostjo na vrhovnem sodišču, na ministrstvu za obrambo pa poleg aktualnega državnega sekretarjaše obramboslovec. Na zunanje ministrstvo naj bi prišel nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Desna roka ministra za gospodarstvo pa naj bi postala nekdanja poslanka SMCDržavna sekretarja naj bi postala tudi nekdanja poslanca DeSUSinprvi na ministrstvu za izobraževanje, drugi na ministrstvu za zdravje. Na ministrstvu za kulturo naj bi državna sekretarja postala nekdanji poslanec SDin nekdanji državni sekretar na tem ministrstvuNa ministrstvo za izobraževanje naj bi se preselila dosedanja državna sekretarka na ministrstvu za delosekretarsko mesto pa naj bi pripadlo tudi strokovnemu sodelavcu poslanske skupine SD