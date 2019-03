Tekla je kri: Ivana Simiča udarjal v glavo in ga brcal

LJUBLJANA – »Hvala za vso podporo, toda menim, da temu ni treba dajati take pozornosti. Na srečo ni nič hujšega,« se je po jutranjem napadu oglasil. S svojo objavo je želel opozoriti druge, kaj se lahko zgodi, in sporočiti, naj bodo strpni. Simiča, nekdanjega prvega moža takratne še davčne uprave (zdaj je finančna uprava) pa tudi nekdanjega šefa Nogometne zveze Slovenije so danes pretepli na Parmovi ulici v Ljubljani, kjer službuje . Kot smo izvedeli, ga je neznanec pričakal pred vstopom v poslovno stavbo. Tam ga je večkrat udaril v glavo in telo ter ga tudi zbrcal, ko je padel na tla. Simič se je po dogodku sam pobral in odšel v ambulanto, ki je v isti stavbi, popoldne pa bo obiskal še urgenco. Napad, ​v katerem je utrpel več udarcev in po katerem mu je, kot je dejal, malo tekla kri iz nosa, naj bi trajal okoli deset do 15 sekund. ​Motiv neznanca mu ni znan.Policijska uprava Ljubljana je dogodek potrdila: »V okviru spoštovanja določil varstva osebnih podatkov lahko ta trenutek potrdimo, da je bila PU Ljubljana danes nekaj po 6. uri obveščena o dogodku na Parmovi ulici v Ljubljani. Po do zdaj zbranih obvestilih je ugotovljeno, da je neznana oseba fizično napadla oškodovanca, pri čemer je ta utrpel poškodbe. O dogodku policisti še zbirajo obvestila, zato več informacij ne moremo posredovati.«