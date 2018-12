Tarok na spletu – prekrasno darilo in neskončne ure zabave!

FOTO: e-Mesto

Za več informacij o članarini za tarok ali sami igri se lahko obrnete na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po telefonu 031 739 323. Ne pozabite pa, da je danes na spletni strani www.e-mesto.si/clanarina v teku posebna akcija, po kateri lahko dobite mesečno članarino za samo 4,99 EUR oz. letno članarino za le 29,99 EUR.

FOTO: e-Mesto

- Je edina slovenska igra, ki omogoča igranje z(bolj znanimi kot Lovski ali Jagd tarok, ki so bile med igralci izbrane kot najboljše).- Izbirate lahko med igro za, vsak mesec pa se igrajo tudi turnirji.- Portal e-Mesto ima izkušnje s spletnim tarokom, saj je na njem od leta 2004 odigranih že- Kakovost igre so prepoznali tudi najboljši igralci in tako se lahko na portalu pomerite celo proti- Igralcev je vedno dovolj in- Ker je v decembru eno najbolj izvirnih in lepih daril za družinske člane ali prijatelje.S klikom na www.e-mesto.si/clanarina lahko v nekaj minutah izpolnite obrazec na dnu strani, aktivirate svojo članarino in že dobite članski dostop do igre.Izbirate lahko med letno in mesečno članarino, danes pa je, v kateri lahko obe dobite z največjim popustom do zdaj (50–66 %). Letna članarina, ki vam omogoča neomejeno igranje taroka 24 ur na dan in 365 dni v letu, tako stane le 29,99 EUR ali preračunanoS plačilom članarine se prispeva majhen delež k razvoju portala in igre, da je ta vedno lahko v koraku s časom, da se lahko hitro naredijo popravki po željah igralcev in da je igranje hitro in nemoteno, za kar skrbijo najboljši strežniki.Ekipa, ki vzdržuje portal, to počne ljubiteljsko in prostovoljno, tako da je celoten izkupiček članarin dejansko namenjen širjenju kulture taroka v Sloveniji in razvoju portala.Plačilo članarine je posledično pripeljalo tudi do tega, da se na portalu zbirajo resni in dobri igralci, s katerimi je užitek igrati, saj ne prihajajo igrat zgolj zaradi dolgčasa in uničevat iger drugim igralcem, kot je to neštetokrat primer pri kakšnih sorodnih igrah.Na portalu so dobrodošli tako začetniki kot prekaljeni mački. Seveda pa si je treba na začetku z zbranimi točkami pridobiti »sloves«, da bo tudi najboljšim igralcem zanimivo igrati proti vam.Igra je posebno zanimiva tudi za starejše, ki imajo težave z iskanjem soigralcev, invalide, ki jim je tako omogočeno, da lahko igrajo od doma, in v zimskem času tudi za vse tiste, ki bi z veseljem odigrali kakšno rundo, pa se jim zaradi slabega vremena ne ljubi zapustiti toplega stanovanja.Polepšajte ta mesec sebi ali komu od svojih bližnjih, saj je članarina za tarok tudi zelo izvirno in lepo darilo za starše, babice in dedke ali kogar koli, za kogar veste, da rad igra tarok. Verjemite nam, da bo nad vašim darilom navdušen!