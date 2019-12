Tanja Fajon o očitkih Srba: Izkazuje predvsem svoje lastne frustracije

Fajonova: V Srbijo nismo prišli, da bi se vmešavali v notranje zadeve

Kljub vsemu se v Srbiji dobro počuti

Ta teden je v javnosti odmeval intervju s srbskim politikom Milošem Jovanovićem, ki je med drugim dejal, da ga »neka Tanja Fajon ne bo učila demokracije «. Za odziv smo prosili evropsko poslanko, ki Srbiji pomaga pri reformah na poti v EU. »Dejstvo je, da je v Srbiji politična kriza zelo globoka, kar glede na raven politične kulture številnih srbskih voditeljev (in sem je bila tudi sama deležna ob zadnjem obisku) ni tako zelo presenetljivo. Miloš Jovanović, avtor izjav v posnetku, je vodja stranke, ki sicer ni proevropsko usmerjena in v dialogu EU in Srbije ne sodeluje, a je glede na slišano raven njegovega političnega komuniciranja več kot očitno drugačna od moje ali od ravni mojih parlamentarnih kolegov in bo zelo težko prispevala k pozitivnemu razvoju srbske prihodnosti. Gospod Jovanović na ta način izkazuje predvsem svoje lastne frustracije, s katerimi se ne ukvarjam, energijo usmerjam v koristnejše namene,« je pojasnila Fajonova.Kot pravi Fajonova, je poslanstvo in cilj parlamentarne delegacije in nje kot njene predsednice pomoč Srbiji pri reformah na poti v EU, v tem trenutku konkretno pomoč pri ustvarjanju razmer za zagotovitev demokratičnih in poštenih volitev v 2020 prek mediacije med opozicijo in vlado. »Ne delegacija ne jaz nismo prišli v Srbijo zato, da bi se vmešavali v notranje zadeve Srbije, temveč zato, ker sta ponujeno mediacijo obe strani sprejeli.« Po drugi strani pa Fajonova pravi, da razume njihove frustracije, saj da mnogi državljani poročajo o ukradeni državi, medijski cenzuri, nasilju in pritiskih srbske vlade.Jutri bo po besedah Fajonove v Beogradu potekal zadnji krog mediacije. »Ne glede na nekulturne izjave nekaterih posameznikov se v Srbiji dobro počutim, sem vedno gostoljubno sprejeta in upam, da bomo na pogajanjih vendarle dosegli vsaj delen napredek, ki bo na koncu zagotovil razmere za svobodne volitve, na katerih ljudi ne bo strah oddati glasu za kandidate po svoji vesti.«