Tako bo življenje v Sloveniji od ponedeljka drugačno

trgovine z gradbenim materialom, tehničnim blagom in pohištvom. V teh prodajalnah bodo v času od 8. ure do 9.30 lahko nakupovale izključno ranljive skupine, kot so invalidi, starejši od 65 let in nosečnice. Starejši od 65 let bodo podobno, kot velja pri trgovinah z živili, lahko nakup opravili samo v tem času. Še naprej bodo v vseh trgovinah za vse veljali zaščitni ukrepi, kot sta nošenje maske in razkuževanje rok;

prodajalne za prodajo avtomobilov in koles;

vulkanizerske delavnice, avtoličarji, avtokleparji in druge servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles;

kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga



Sprostile se bodo nekatere športne dejavnosti v okviru posamezne občine

V trgovine bo še vedno treba z zaščitno masko in razkuženimi rokami. FOTO: Leon Vidic/delo

ponovno bo dovoljeno opravljanje tehničnih pregledov in ostalih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil;

dovoljene bodo nekatere oblike javnega linijskega prevoza, namenjeni prevozu delavcev od doma do delovnega mesta in domov;

dovoljene storitve, ki se opravljajo na prostem, denimo vrtnarske storitve ali krovska in fasaderska dela;

mogoč bo tudi osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki.



S ponedeljkom se sproščajo nekateri ukrepi, ki jih je vlada sprejela za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Ste ob vseh spremembah nekoliko zmedeni oziroma ne sledite več, kaj lahko in česa ne? Vse novosti smo zbrali na enem mestu.V okviru rahljanja nekaterih omejitvenih ukrepov zaradi epidemije covida-19 se bodo med drugim znova odprle:vnovič začeli delovati vulkanizerji,Preberite tudi:Športno-rekreativne storitve na prostem znotraj lastne občine so dovoljene že od sobote, športni objekti na prostem in na površinah za šport v naravi pa se bodo odprli v ponedeljek. Takrat se bodo ob upoštevanju priporočil pristojnih zvez ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb med drugimi lahko rekreirali tudi tenisači, balinarji in golfisti. Še vedno pa niso dovoljeni skupinski športi.Še nekaj sproščanj ukrepov:Preberite tudi:Po prvomajskih praznikih pa je predvideno dodatno sproščanje ukrepov, seveda ob ugodnem poteku epidemije. Svoja vrata naj bi 4. maja odprli frizerski in kozmetični saloni in saloni za nego živali. Svoja vrata bodo lahko odprle tudi prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, a ne tiste v trgovskih centrih.