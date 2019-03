Tadej Strehovec si lahko oddahne

LJUBLJANA – Tožilka je danes po zaslišanju izvedenca računalniške stroke na okrajnem sodišču umaknila obtožni predlog zoper. Pater in tajnik Slovenske škofovske konference (SŠK) se je na zatožni klopi znašel zaradi domnevnega širjenja nestrpnosti in sovraštva. Med obdolženimi je bila navedena tudi pravna oseba Zavod za kulturo življenja, ki jo zastopa Strehovec in ki upravlja spletni portal 24kul.si.Strehovca je ovadilo 15 ljudi, ki so se znašli na seznamu 'abortivnega lobija', ker naj bi kot ustanovitelj oziroma direktor Zavoda Kul.si in urednik spletne strani 24kul.si pred dvema letoma objavil članek z naslovom Seznam članov abortivnega lobija, ki nasprotujejo pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov. Na seznamu je sicer 264 oseb, zagovornikov pravice do splava, in 13 nevladnih organizacij, ki so v pismu državnemu vrhu protestirale zaradi molitev pripadnikov zavoda Božji otroci pred ginekološko kliniko v Ljubljani in zahtevale, da zaščitijo pravice ženske. Članek je bil opremljen tudi s fotografijo, na kateri je ob nosečniški trebuh prislonjena pištola.Več o primeru lahko preberete v članku Abortivni lobi: Patru Tadeju grozijo s smrtjo