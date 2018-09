Sveži veter na čelu slovenskih obveščevalcev

LJUBLJANA – Vlada je na današnji seji razrešila aktualnega direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Zorana Klemenčiča in na njegovo mesto imenovala Rajka Kozmelja. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je postala Pia Vračko, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor pa Simon Zajc iz vrst SMC, je tvitnila vlada.



Kozmelj, ki naj bi bil osebna izbira premierja Marjana Šarca, je v nedavnih izjavah za medije pritrdil oceni, da bo vodenje Sove v današnjem času vse prej kot lahka naloga, tudi zaradi stavke zaposlenih. Nadeja pa se, da mu bo zaposlene uspelo motivirati, da bodo za varnost državljanov poskrbeli tako, kot je treba in kot znajo.



Trenutno je zaposlen na inštitutu za demokratični nadzor nad oboroženimi silami, na predlog Evropske komisije pa je postal tudi predsednik Iniciative integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu.



Minister za zdravje Samo Fakin je vladi v imenovanje za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje predlagal Pio Vračko, ki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje od leta 2014 vodi program preprečevanja in obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni.