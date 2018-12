Svetniki odločili: to je usoda prvega moža nacionalke

LJUBLJANA –, tako so izglasovali programski svetniki na seji malo pred pol osmo zvečer, ostaja prvi mož nacionalne televizije., predsednica volilne komisije je povedala, da jih glasovalo 28, 2 glasovnici sta bili neveljavni, za razrešitev jih je glasovalo 14, proti pa 12. Programski svet je z razpravami in stališči posameznikov, ki ne izhajajo samo iz interesnih skupin, temveč tudi iz političnih strank, vnovič dokazal prepletenost interesov in tipično slovenske zgodbe razumevanja demokracije.Programski svet se je izgubljal se je v brezplodnih razpravah in obtoževanjih, na koncu pa se priklonil zdajšnjemu generalnemu direktorju Igorju Kaduncu. Resda z matematično odločitvijo zapisane v Zakonu in Statutu RTV Slovenije (28 glasovnic, 12 proti, 14 za razrešitev), ki pravi, da mora biti za razrešitev generalnega direktorja (enako kot za njegovo imenovanje) potrebnih najmanj 15 glasov v 29-članskem svetu.