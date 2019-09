Svarilo vremenoslovcev: Možne so težave

LJUBLJANA – Začetek tedna nas še razvaja s sončnimi žarki, nadaljevanje pa bo klavrnejše. Prva oktobrska dneva bosta še topla. Danes in jutri se bo čez dan še segrelo nad 20 stopinj Celzija, v torek in sredo zjutraj pa bo temperatura okoli 15 stopinj. V sredo pa prihajajo padavine in izrazitejša ohladitev, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).



V sredo se bo ohladilo tudi v višinah. Ozračje bo nestabilno, pred prihodom fronte in ob njej se bodo pojavljale tudi nevihte z nalivi. V kratkem času lahko pade precej dežja, zato so možne težave predvsem z meteornimi vodami. Voda lahko zastaja predvsem zaradi listja, ki lahko zamaši odtoke, zato ni odveč nasvet, da na dvoriščih in v okolici sproti preverite pretočnost odtočnih jaškov in kanalov. Močneje bo zapihalo »Padavinski dogodek bo časovno dokaj kratek in večinoma omejen na 12-urno obdobje,« so zapisali vremenoslovci in dodali, da bodo do četrtka zjutraj padavine večinoma že ponehale. Meja sneženja se bo v noči na četrtek spustila na okoli 1300 metrov nadmorske višine, pa napoveduje na spletnem portalu ciklon.si, kjer so pred dnevi napovedali mejo sneženja pri približno 1500 metrih nadmorske višine.



Ciklon, ki se bo poglobil v sredo nad severno Italijo in Jadranom, bo prinesel tudi vetrovno vreme. Sprva bo vetrovno zlasti ob morju, kjer bo pihal zmeren jugo, proti večeru (ob prehodu hladne fronte) pa bo postopoma tudi drugje po Sloveniji zapihal okrepljen veter severnih smer. Veter bo v četrtek oslabel. Obilne padavine tudi naslednji teden Predvsem četrtek in petek bosta sveža, po nižinah bo čez dan ob večinoma sončnem vremenu le malo nad 15 stopinj. V petek zjutraj bo v hladnejših legah možna slana. Ob koncu tedna bo že malo toplejše. V nedeljo se bo verjetnost padavin povečala, tudi od ponedeljka do srede lahko občasno dežuje. Najverjetneje bo količina padavin dokaj majhna, predvsem za nedeljo in ponedeljek pa so možni tudi scenariji z obilnejšimi padavinami, pa pravi dolgoročnejša vremenska napoved.