Študentje, pozor: rok za oddajo prijav se izteka

LJUBLJANA – Izteka se rok za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje v študentskih domih.Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ki se nahajajo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), bivalne prostore za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah ter raznovrstne kulturne, športne in druge prostočasne dejavnosti.Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana je v okviru razpoložljivih kapacitet poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/20, ki je objavljen na spletnih straneh zavoda na tej povezavi