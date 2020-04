Študentje, pozor, če želite dodatek, morate do srede izpolniti to vlogo

Upravičenci lahko še vedno oddajajo vloge na kmetijske javne razpise

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izplačalo višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam, ki se v študijskem letu 2019/20 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.Študenti in študentke, ki izpolnjujete pogoje, bodo morali izpolniti elektronski obrazec Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom, ki bo dostopen na eUpravi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namreč ne razpolaga z vsemi podatki, potrebnimi za izvedbo nakazila. Treba jo bo izpolniti do 22. 4., saj bo le tako dodatek izplačan pravočasno. A za zdaj povezava še ni dostopna.Upravičenci lahko še vedno oddajo vloge na kmetijske javne razpise, čeprav so roki za oddajo že potekli, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo. Oddajo jih lahko do izdaje sklepa vlade, ki bo objavljen v uradnem listu oziroma najdlje do 1. julija. Skladno s protikoronskim zakonom procesni in nekateri drugi roki namreč trenutno ne tečejo.