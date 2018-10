Študenti, pozor: v teh občinah vas bodo bogato nagradili

Nagrade tudi nad 1000 evrov

FOTO: Getty Images

Številne občine nagrajujejo



V Sloveniji imamo 212 občin in v vaši domači občini se splača preveriti, če nagrajuje dijaške in študentske uspehe. Nekatere razpise objavijo že v začetku leta, nekatera pa pozno jeseni.

LJUBLJANA – V študijskem letu 2018/2019 bo na ljubljanski univerzi vpisanih več kot 37.000 študentov, med njimi okoli 8000 brucev.Nekatere slovenske občine so se tudi leto odločile, da spodbudijo pridne študente z nekakšno finančno nagrado. Mi smo preverili, katere slovenske občine najbolj cenijo študentske in dijaške uspehe.je v letu 2017 razpisala nagrade za študente, ki so končali letnik (100 evrov), diplomirali (200 evrov), magistrirali (300 evrov) ali pa doktorirali (500 evrov).se je splačalo pridno študirati. Za zlate maturante so namenili 200 evrov, diplomante na bolonjski programih 200 evrov, končan magisterij so nagradili s 300 evri, doktorski študij pa s 400 evri.je v 2018 nagradila napredovanje v višji letnik, in sicer od 55–90 evrov, odvisno od letnika.Lansko leto so bili zelo radodarni v, kjer so za doktorat namenili več kot 1300 evrov, magisterij po bolonjskem sistemu dobrih 860 evrov, diploma pa okoli 500 evrov.je namenila 2500 evrov za študentske nagrade, ki so jih razdelili naknadno, medtem ko so vv letu 2017 namenili 10.000 evrov za tovrstne nagrade.je že objavila razpis za nagrajevanje dijaških in študentskih dosežkov v višini od 150 do 300 evrov.Večje občine spodbujajo s štipendijamije razpisala dijaške in študentske štipendije za leto 2018/2019, prav tako se je odločila Mestna občina Maribor, ki je že junija razpisala štipendije. Za podelitev štipendij na tem področju je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 predvidenih 78.440 evrov.