Strašno, žrtev že več kot 800

PALU – V uničujočem petkovem potresu in cunamiju, ki je sledil, je na indonezijskem otoku Sulavezi umrlo najmanj 832 ljudi, je sporočila tamkajšnja agencija za naravne katastrofe. Prizadeto območje je večje, kot so sprva domnevali.



Poročajo o številnih ljudeh, ujetih v ruševinah stavb, ki so se zrušile med potresom z magnitudo 7,5. Potres je sprožil cunami, ki je obalo zadel z valovi, visokimi do tri metre. Najhuje je prizadet Palu, oblasti pa se bojijo, da bodo v kraju Dongala našli še več mrtvih, saj za zdaj ni znano, kako močno je bil prizadet.