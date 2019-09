Štiristoletna trta dala več kot 100 kil grozdja

Na trgatvi se je zmeraj pelo in plesalo. FOTO: Karmen Razlag

Več kot 100 kilogramov grozdja so natrgali malečniški brači. FOTO: Teja Špoljar

Stane Kocutar se veseli letošnjega obilnega pridelka. FOTO: Dejan Blut

Grozdje, ki je letos zraslo na Stari trti, bo dalo okoli 70 litrov kakovostnega vina.

MARIBOR – Mariborska mestna trta, ki je v dobrih treh desetletjih, kar so jo mariborski vinogradniki dobesedno obudili v življenje, pridobila status mestne znamenitosti, je letos ponovno izjemno obrodila. Za trto, ki domuje na Lentu, v osrednjem delu starega mestnega jedra, skrbi mestni viničar, ki štiristoletno damo neguje s posebno pozornostjo. Lepo urejena se razteza ob fasadi Hiše trte v dolžini skoraj kar 15 metrov, konec poletja pa se grozdje obarva v čudovito temno rubinasto barvo.Letos je bil pogled na trto sorte modra kavčina oziroma žametna črnina še posebno razkošen, saj se je Kocutar že spomladi odločil, da jo bo pustil polno obremenjeno, četudi bo zato morda grozdje nekoliko manj sladko: "Glede na obilje bi moral trto z odstranitvijo dela grozdja razbremeniti takoj po cvetenju, a sem si želel, da bi se pokazala v polni bujni rodnosti, kar nam ni dano videti vsako leto." Res je bil pogled na staro lepotico, gosto ovešeno z velikimi težkimi grozdi, v poznopoletnih dneh malone bahav, kar je seveda navduševalo tako meščane kot tudi številne turiste, za katere je ogled trte eden od obveznih postankov v mestu.Trgatev je v zadnjih letih postala privlačen turistični in kulturni dogodek in na Lent je spet privabila množico obiskovalcev, tudi naključnih. Sončno nedeljsko dopoldne je bilo v znamenju živahnega dogajanja, obogatenega z bogatim kulturno etnografskim programom, seveda pa ni manjkalo, kot se dogodku pritiče, izbranih vin in tradicionalnih jedi.Posebna čast, da odreže prvi grozd, je tokrat pripadla, županu nemškega mesta Marburg, saj to z mestom ob Dravi ravno letos praznuje že 50-letnico pobratenosti. Kot nam je povedal Kocutar, ki je viničarske vajeti leta 2010 prevzel od prvega viničarja Stare trte, žal že pokojnega mariborskega vinogradniškega strokovnjaka, vsako leto skrbno izberejo častnega gosta, ki je na neki način povezan z Mariborom ali trto, da začne trgatev.Ker je Stara trta svetovno uveljavljena, ne nazadnje njene potomke rastejo domala po vsem svetu, se dogodka z veseljem udeležujejo številni tuji gostje, letos je bilo tako med obiskovalci videti delegacije iz pobratenih mest Greenwich (Združeno kraljestvo), Pétange (Luksemburg), Gradec (Avstrija), Osijek (Hrvaška), Kraljevo (Srbija), Pueblo (Kolorado, ZDA) in Kharkov (Ukrajina).Ker pa eminentni gostje niso prav vešči viničarskih škarij in drugega orodja, so trganje prevzeli malečniški brači, po slovensko bi jim rekli trgači. Vendar Štajerci grozdja ne trgajo, ampak berejo, od tod tako ime. Grozdje so v težkih lesenih brentah, ki jim v teh koncih pravijo püte, na prešo znosili močni možje, ki so na trgatvi zmeraj imeli poseben status.Nad pridelkom so bili navdušeni vsi prisotni, še posebno pa Stane Kocutar, ki ocenjuje, da bo iz nabranega grozdja nateklo okoli 70 litrov vina, ki ga negujejo na fakulteti za kmetijstvo, glavni kletar pa je mag.iz znane svečinske vinogradniške družine. Staneta Kocutarja smo povprašali, ali ima častitljiva 400-letnica v svetu morda kakšno konkurentko. "Po nam znanih podatkih gojijo trto sorte versoaln, ki je starejša od 350 let, v dvorcu Katzenzungen na Južnem Tirolskem. Trta je sicer mlajša od naše, je pa zato večja in daje od 600 do 700 steklenic vina na leto," je povedal Kocutar.S trgatvijo na Lentu se je zaključil že tradicionalni Festival Stare trte, ki predstavlja vrhunska vina, kulinariko in kulturo v Mariboru in okolici.