Število brezposelnih padlo pod 70.000

LJUBLJANA – V Sloveniji je bilo konec septembra registriranih 69.834 brezposelnih, kar je 2,4 odstotka manj kot avgusta in 5,3 odstotka manj kot septembra lani, je danes objavil Zavod RS za zaposlovanje. Ta številka je blizu rekordno nizke ravni, zabeležene septembra 2008. Tedaj so bili v državi uradno brez dela 59.303 ljudje.



Septembra se je na novo na zavod prijavilo 5752 brezposelnih, kar je 34,8 odstotka več kot avgusta in 0,3 odstotka več kot septembra 2018. Med novoprijavljenimi je bilo 2917 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 981 iskalcev prve zaposlitve in 741 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov.



Od 7462 brezposelnih, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5420 oseb, kar je 84,6 odstotka več kot avgusta in 7,4 odstotka manj kot septembra 2018. Na novo prijavljenih prek 51 tisoč brezposelnih V prvih devetih mesecih je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 74.448 brezposelnih, kar je 5,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V tem času se je na novo prijavilo 51.380 brezposelnih oziroma 4,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem so najbolj upadle prijave iskalcev prve zaposlitve, več je bilo prijav presežnih delavcev. Zaposlilo se je 44.530 brezposelnih, kar je 9,3 odstotka manj kot lani.



Brezposelnost se je v primerjavi z avgustom zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v mariborski (-3,9 odstotka). Sledile so območne službe Velenje (-3,6 odstotka), Nova Gorica (-3,3 odstotka), Trbovlje (-2,6 odstotka), Murska Sobota (-2,6 odstotka), Kranj (-2,4 odstotka), Ptuj (-2,3 odstotka), Celje (-2,2 odstotka), Koper (-2,1 odstotka), Novo mesto (-1,7 odstotka), Ljubljana (-1,7 odstotka) in Sevnica (-0,9 odstotka).



V primerjavi s septembrom lani pa po upadu izstopajo območne službe Nova Gorica (-9,5 odstotka), Novo mesto (-7,3 odstotka) in Trbovlje (-sedem odstotkov). Najmanjše zmanjšanje so zabeležili v kranjski območni službi (-2,4 odstotka). Katere profile so najbolj iskali Delodajalci so septembra zavodu sporočili 13.726 prostih delovnih mest, kar je 7,6 odstotka več kot avgusta in 5,2 odstotka manj kot septembra 2018, največ za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih; čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike in podobno v uradih, hotelih in drugih ustanovah ter visokošolske učitelje in sodelavce na visokošolskih zavodih.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS, ki so na voljo za julij, je bilo tedaj v državi 893.760 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,4 odstotka manj kot junija in 2,5 odstotka več kot julija 2018.



Stopnja registrirane brezposelnosti je bila julija 7,4-odstotna, za 0,1 odstotne točke višja kot junija in za 0,6 odstotne točke nižja kot julija 2018. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 6,6-odstotna, žensk pa 8,5-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (11,8 odstotka), najnižjo pa območna služba Kranj (4,9 odstotka).