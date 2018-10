Ste za BIO?

Sestavine (za dve osebi): BIO riž DESPAR Bio, Logico (200 g)

mlada špinača (200 g)

čebula

maslo (20 g)

BIO olupljene pinjole DESPAR Bio, Logico (50 g)

BIO skuta rikota DESPAR Bio, Logico (50 g)

oljčno olje, sol in poper

Priprava: Čebulo drobno sesekljajte in do zlatega prepražite na oljčnem olju. Dodajte riž. Po malem dolivajte vodo, da se riž skuha al dente. Med tem mlado špinačo očistite in blanširajte v slanem kropu, v ponvi pa na hitro prepražite pinjole. Ko je riž že skoraj kuhan, vanj vmešajte maslo, odcejeno špinačo in pinjole. Tik pred serviranjem v rižoto vmešajte še rikoto in solite ter poprajte. Dober tek!

