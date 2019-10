Ste pripravljeni? Prihajajo nevihte, nalivi, toča in sodra

Vremenoslovci so opozorili, da lahko v kratkem času pade precej dežja, zato so možne težave predvsem z meteornimi vodami. Voda lahko zastaja predvsem zaradi listja, ki zamaši odtoke, zato ni odveč nasvet, da na dvoriščih in v okolici sproti preverite pretočnost odtočnih jaškov in kanalov.

LJUBLJANA – Z zahoda se nam približujejo dež in nevihte, ki so že zajeli zahodni del države. Do večera se bodo padavine razširile nad celotno državo.Nad območjem severnega Jadrana nastajajo prve nevihte, ki se preko Primorske pomikajo v notranjost Slovenije. Že zjutraj in dopoldne so se v zahodni in osrednji Sloveniji pojavljale občasne krajevne plohe. V prihodnjih urah bo ploh in neviht na zahodu Slovenije vse več. Lokalno lahko nastajajo nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in manjšo točo ali sodro. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo proti večeru zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija.Noč bo oblačna in deževna, do jutra pa bodo padavine po večini ponehale. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, v Gornjesavski dolini okoli 3 stopinje.Četrtek bo sprva pretežno oblačen, čez dan pa se bo od severozahoda jasnilo. Dopoldne bo še vetrovno, popoldne pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. V petek bo po hladnem in ponekod meglenem jutru čez dan večinoma sončno. V noči na soboto se bo prehodno pooblačilo, občasno bo rahlo deževalo. V soboto čez dan se bo postopno delno razjasnilo.​