Starši z obtožbami pregnali učitelja

Iščejo avtorja pisma

Nikdar več ni prišel na šolo

Valdorfska šola je bila tarča napadov staršev marca lani.

MARIBOR – Anonimna prijava, da naj bi učitelj športne vzgoje spolno nadlegoval svoje učenke, je na Osnovni šoli Brezno-Podvelka dvignila veliko prahu in predvsem očitkov. Minuli teden so najprej organizirali izredni roditeljski sestanek, na katerem je ravnateljpomiril starše. A mimo dejstva, da je učitelj v bolniškem staležu, vendarle ni mogel. Čeprav naj bi za anonimko stala skupina ogorčenih staršev, je večina staršev otrok iz vseh treh šol (matične v Breznu in dveh podružničnih v Kapli in Lehnu) stopila v bran učitelju športne vzgoje. »Starši obsojamo zlonamerno anonimno objavo, ki je zakrožila po medijih. Ne mi ne naši otroci in delavci šole si takšnih javnih linčev ne zaslužimo,« pravi, predsednica sveta staršev.Zdaj so vse misli usmerjene v skupino staršev ali posameznika, ki so (je) tako na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot na šolo poslali pismo z grozljivo vsebino o domnevnem nadlegovanju učitelja. »Na izrednem roditeljskem sestanku, ki smo se ga udeležili skoraj vsi starši, smo odločno podprli učitelja športne vzgoje in delo šole ter izkazali ogorčenje nad anonimneži, ki so pisali v našem imenu. Na izrednem sklicu sveta staršev smo podporo le še potrdili,« je dodala Podlesnikova. Da je vas v Dravski dolini pri tako perečih vprašanjih stopila skupaj in je odločena izbrskati, kdo so anonimneži, ki so v svet poslali obtožbe proti učitelju, potrjujejo tudi v nadzornem odboru, ki mu predseduje: »Pridružujemo se mnenju sveta staršev in dajemo podporo strokovnemu delu šole.«Kdo stoji za anonimko, v kateri se učitelju športne vzgoje očita objemanje, dvigovanje, božanje, otipavanje po zadnjici, stegnih, ljubkovanje in celo kazanje fotografij moških spolnih organov na mobilnem telefonu, za zdaj ni znano. Nesporno pa je, da bi bilo treba, če navedbe iz anonimke ne držijo, avtorja postaviti pred sodišče. »Anonimne prijave so grozljiva stvar. Že dolgo si prizadevam, da anonimne prijave ne bi smele imeti nobenega pomena. Zelo lahko je nekoga oblatiti, a zelo, zelo težko očistiti,« nam je dejal, ravnatelj mariborske valdorfske šole. Ta se je marca lani ukvarjal s podobnim primerom, sedmerica staršev je javno napadla učitelja športne vzgojev šoli na Valvasorjevi ulici v Mariboru.Pred domala enim letom so mu očitali nestrokovnost, saj naj bi med poukom pustil otroke sedmega razreda same in »pisal v dnevnik ali brskal po telefonu«. A to je bil le začetek, saj so mu pod nos metali po njihovem mnenju neustrezno izobrazbo, češ da naj bi imel opravljen le seminar iz gimnastike Bothmer, in zahtevali od vodstva šole, naj ga odstrani. Kot češnjo na tortici so navedli sum spolnega nadlegovanja: »Trije otroci so pri pouku videli učitelja, kako je gledal dve deklici v zadnjo plat in se oblizoval.«Podobno kot v Breznu so obtožbe na valdorfski šoli poskrbele za veliko ogorčenja. Tudi tamkajšnji učitelj se je umaknil iz soja žarometov in odšel na bolniški dopust. »Učitelj je imel vrsto težav in po tem dogodku ni več opravljal svojega dela. Pa ne zato, ker bi bil suspendiran. Iz našega zornega kota bi lahko nadaljeval delo. Sprva je šel v bolniški stalež, nato pa se je odločil, da ne bo več nadaljeval dela pri nas,« je usodo napadenega učitelja pojasnil prvi mož valdorfske šole.Med preiskavo policije in pristojnih inšpekcij za šolstvo se je izkazalo, pove ravnatelj, da »ni bilo besed, ni bilo tretmajev in ni bilo dotikov«. Šolo je lani spomladi obiskala inšpektorica in se pogovorila z vsemi vpletenimi. »Med inšpekcijskim nadzorom niso bili ugotovljeni elementi, ki bi kazali, da se je očitano zares zgodilo. Šlo je za zaznavo nekaterih učenk, ki so jo starši potencirali, da je v njihovih očeh postala resnica. Učitelj ni nikoli več prišel na šolo. Od tistega dne je z nami komuniciral samo pisno, dva- ali trikrat sva se še pogovarjala po telefonu,« je še dodal Rimele.Potem ko je ta učitelj zaprosil za prekinitev delovnega razmerja, so se za njim izgubile vse sledi. V prosveti je verjetno zelo težko našel delo, saj ga ni na seznamu učiteljev valdorske šole v Ljubljani. »Dvomim, da bi delal v vzgoji in izobraževanju. Ker nima končane fakultete za šport, na drugih šolah niti ne more poučevati,« je še dodal Rimele in za konec poudaril: »Še danes pozivam starše, naj se na koncu te zgodbe, ko se je izkazalo, da so bile obtožbe neutemeljene, opravičijo. Pa se niso ne učitelju ne šoli. Predvsem bi si opravičilo zaslužil učitelj, ker so ga zaznamovali in prizadeli.«