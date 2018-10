Starši šolarjev dve leti čakali na vračilo denarja

KRANJ – Da so razmerja med osnovnošolskimi učitelji oziroma ravnatelji ter starši otrok lahko zelo naporna, je znano; še posebno v moderni dobi, ko so zakoni in pravice opredeljeni bolj podrobno, kot so kdaj bili, je ogromno kamnov spotike na učnih poteh. Nesoglasja nato rešuje republiški inšpektorat za šolstvo in šport, kot jih je v primeru preplačil staršev na osnovni šoli Stražišče v Kranju. Ravnatelj Pavel Srečnik nam pove, da 38 let dela za otroke »s čisto vestjo, tudi v tem primeru«. ...