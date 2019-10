Starši, ne spreglejte: za počitniško varstvo od dva do šest evrov na dan

LJUBLJANA – Šoloobvezni otroci bodo kmalu dočakali prve počitnice v tem šolskem letu. Od 28. oktobra do 1. novembra bodo namreč šole zaprle svoja vrata. V tem času sta dva dela prosta dneva (31. 10. in 1. 11.). Kaj pa bodo otroci počeli v dnevih, ko so starši v službi?Mestna občina Ljubljana je objavila programe jesenskega počitniška varstva, ki jih subvencionira. Za celodnevno varstvo bodo v teh programih morali starši odšteti od dva do šest evrov na dan, nekateri programi pa so celo brezplačni. Razpisane programe, kamor lahko prijavite svoje otroke, najdete na tej povezavi »Programi so namenjeni otrokom od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, ter otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, a le v primeru, da otroci obiskujejo šolo na območju MOL. Vsi programi so 9-urni in vključujejo prehrano (kosilo in dve malici),« so zapisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana.Poleg ostalega so na voljo preživljanje prostega časa pri tabornikih, v plesnem studiu, smučarskem društvu itd.