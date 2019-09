Starši malega Krisa: Vsi ste junaki

Zastava je dar Valentina Rossija.

Sprememba na bolje

Kris z mamo Ano FOTOgrafije: Moni Černe

V dar je dobil pulover od Luke Dončića, Kris si ga je zelo pozorno ogledoval.

Zgodba je dobila krila

Zahval-jujeva se čisto vsakomur posebej, ki vam ni vseeno, ker Krisu pomagate.

KOPER – V soboto dopoldne smo spet obiskali, ki je v petek po treh tednih zaključil rehabilitacijo v Stari Gori in se z mamo vrnil domov. Očka in mama malega Krisa, ki je v soboto dopolnil dvajseti mesec življenja,in, skupaj s sinom živita dneve, ki jih nikdar nista poznala.Dobro jima je poznano življenje navadnega smrtnika, denimo zbiranje denarja za plačilo goriva, da sta sina odpeljala k zdravnikom v Ljubljano – a do včeraj popolni neznanci so jim vrnili vero in postali njihovi prijatelji. »Tudi Kris zelo dobro ve, da se dogaja nekaj zelo pomembnega, dobrega. Izjemno priden je, dobro razpoložen,« pripoveduje oče.Da se je Krisovo vedenje občutno spremenilo, dodaja tudi mama Ana: »Še do pred tednom dni je bil zadržan otrok, predvsem do neznancev, kar izvira iz tega, da ima malo socialnih stikov, da so se mu neznani približevali praviloma v bolnišnicah, mu jemali kri, vstavljali kanile, ga pregledovali, izvajali fizioterapije, kar je bilo zanj boleče. Zdaj je drugačen, smeje se tudi tujcem, želi si kontaktov, rad bi kramljal z vsemi,«sklene in potrdi, da Kris zelo dobro zaznava, da se dogaja nekaj izjemno lepega.»Tako srečen, kot sem od minulega torka, ko ste objavili zgodbo o sinu, ki potrebuje pomoč, pozivu pa je sledila vsa država, sem bil samo takrat, ko se je Kris rodil,« pove oče.Krisova mamica, ki že dolgo ni jokala, sprevidela je namreč, da mora biti močna, se je med zbiranjem pomoči zlomila in od sreče jokala, svojemu partnerju pa s solzami v očeh prikimava: »Verjela sem, da bodo ljudje pomagali, a to, kar se je začelo pred šestimi dnevi, je nepredstavljivo, je čarobno, tega nikakor nisva pričakovala. Mislim, da bo vse šele prišlo za menoj, da sinu, ki je bil do včeraj odvisen od naju in družine, zdaj pomagajo vsi Slovenci, nekateri Italijani, Bosanci, Avstrijci, Američani in mnogi drugi, stežka dojemam.«Matteo pove, da svojih občutkov ob tem, kako so ljudje stopili skupaj za sina, ne more niti opisati, sama hvaležnost ga je, vidimo. »Zahvaljujeva se čisto vsakomur posebej, ki vam ni vseeno, ker Krisu pomagate, razumete, da je njegovo življenje neprecenljivo, in ker veste, da je Kris vse, kar imava, sta najini srci polni hvaležnosti. Vsi vi ste junaki.«Nad odzivom ljudi, ki so poziv na pomoč spremenili v največji slovenski humanitarni podvig do zdaj, je bil presenečen tudi Krisov zdravnik, nevrolog, dr., pravi Ana: »V teh dneh s pomočjo dr. Osredkarja urejamo zdravniško dokumentacijo, ki jo potrebujejo v Ameriki, danes bomo poslali še zadnji dokument o Krisovi bolezni, da bomo lahko odpotovali.« Potem pričakujejo pisno sporočilo ameriških zdravnikov o natančnem znesku za zdravljenje Krisa, ki ga bodo sprejeli v eno izmed trinajstih oziroma šestnajstih klinik, kjer zdravijo z zolgensmo. »Sporočili nam bodo, v kateri ga bodo zdravili, račun bomo poravnali pred odhodom. V Ameriki, če pridemo tja, srčno verjamem, da smo na najboljši poti, bomo morali ostati približno mesec dni,« pripoveduje Ana.Ustanoviteljica dobrodelnega društva Palčica pomagalčica in mali škratjeje za Slovenske novice povedala, da pričakuje in upa, da bo danes zbrana celotna vsota, okoli dva milijona in tristo tisoč evrov: »Sem polna upanja, hvaležnosti vsakemu dobrotniku, ki je izkazal zaupanje v dobrodelnost in se odzval v akciji Podarimo življenje. Potrudila se bom, da bo dobrodelnost pridobila ugled, Kris je dal moč vsem bolnim otrokom, ki pomoč še kako potrebujejo in v kateri šteje vsak kovanček in vsako dejanje«.Povedala nam je, da je bilo na TRR do nedelje dopoldne zbranih 1,000.076,00 evra, danes pričakuje višji znesek, saj z izjemo Abanke prek vikenda banke niso sporočale zneskov. Slab milijon je zbran prek SMS, to so podatki do nedelje, z izjemo Telekoma Slovenije, operateriji prek vikendov zbranih donacij niso sporočali. Skupna številka sredstev bo znana, pričakuje, danes okoli poldneva. Prav tako še ni znan znesek, ki je prišel na račun prek donatorskih pogodb.»Pričakujem, da bo imel Kris danes ves denar, ki ga potrebuje," sklene ustanoviteljica društva z zahvalo Slovenskim novicam, ki so začele dobro medijsko delo, pa tudi "vsem drugim medijskim dobrodelnim škratkom, ki so s srčnim in korektnim poročanjem odigrali pomembno vlogo in zgodbi Podari življenje dali krila.«»Kovčki še niso pripravljeni«, nam v smehu odgovori Ana, a z vsem srcem upajo, da bodo čez lužo leteli kmalu, morda v naslednjih dneh. Nekatera mišična vlakna so Krisu že propadla, toda vera, da bo Kris odšel v Ameriko in iz nje pozdravljen, je trdna, za kar gre zahvala plemenitim, dobrosrčnim ljudem. »Upava, da se vam bo Kris nekoč lahko vsem zahvalil sam.«