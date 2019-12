Sredi ulice kup izrabljenih vzmetnic, kam naj z njimi (FOTO)

Zapuščene vzmetnice kazijo podobo mesta in čakajo na odvoz. Kdo bo odpeljal in če sploh kdaj, nihče ne ve. FOTO: Bralec P. P.

V zadnjih letih spremenjen odnos do kosovnih odpadkov



Je za nepravilno sortiranje predvidena globa?

Kako naročimo kosovni odvoz?

Prek posebnega obrazca, ki je na spletni strani Prek posebnega obrazca, ki je na spletni strani www.mojiodpadki.si , ali prek telefona. Občani se z zaposlenim dogovorijo za dan in uro odvoza. Zbirni centri so druga možnost za oddajanje kosovnih odpadkov. Dva sta v Ljubljani, primestnih zbirnih centrov je sedem.

V uredništvo smo prejeli fotografijo z območja Most oziroma z ene od ljubljanskih ulic. Bralca je zmotilo, da že tedne streljaj od zabojnikov na tleh ležijo vzmetnice, ki jih nihče ne pobere. »Kakšni packi!« je zapisal.Storilec se je, kot kaže, odločil, da vzmetnic ne potrebuje več in jih po liniji najmanjšega odpora vrgel le na pločnik, smetarji, ki se redno vozijo mimo, pa jih ne poberejo. Mimoidoči lahko le spremljajo, kako vzmetnice gnijejo in propadajo. Načenjajo jih dež, mraz, umazanija, smrad. Bolj kot so ogabne, manj je želje, da bi jih sploh kdo odnesel tja kamor spadajo – na kosovni odpad. Kupi vzmetnic kazijo podobo ulice, mesta in mečejo slabo luč na občane. Smo res taki packi?Na zbirnih mestih stojijo zabojniki za odpadno embalažo, papir, biološke in mešane komunalne odpadke. Vse, kar ne spada v te zabojnike, so občani dolžni odpeljati ali odnesti v zbirne centre, naročiti kosovni odvoz ali odnesti v premično zbiralnico nevarnih odpadkov.»Vzmetnice so kosovni odpadek, ki ga ne smemo odlagati kjer koli. Tako ravnanje je z občinsko zakonodajo tudi prepovedano,« pojasnjujejo iz javnega podjetja Voka Snaga in dodajajo, da je odgovornost smetarjev, da poskrbijo za zbiranje in nadaljnje ravnanje z odpadki, odgovornost občanov pa je, da ne smetijo vsepovprek, ampak odpadke odložijo ali odpeljejo tja, kamor spadajo. »Le pomislite, kakšne bi bile naše ulice, če bi vsi kar povprek odpadke, kot so kosovni, nevarni, gradbeni, gume ipd., puščali poleg zabojnikov,« opozarjajo občane.V podjetju poudarjajo, da se je pogled na kosovne odpadke v zadnjih letih močno spremenil. »Veliko stvari, ki so jih včasih uporabniki Snage obravnavali kot kosovne odpadke in so končali na odlagališču oziroma v predelavi, danes dobi drugo priložnost. Velik delež ljudi danes proda, podari, odloži v kotičke za ponovno uporabo ali pripelje v Center ponovne uporabe praktično vse, kar je še uporabno ali utegne imeti čustveno vrednost.«Za nadzor nad nepravilnim ravnanjem z odpadki je zadolžen mestni inšpektorat. Kazni za tovrstna ravnanja so različne in znašajo do 800 evrov za fizično osebo, 1.500 evrov za samostojnega podjetnika, za njegovo odgovorno osebo 300 evrov, do 5.000 evrov za pravno osebo, za njegovo odgovorno osebo pa do 500 evrov, odvisno od velikosti subjekta. Vse obveznosti uporabnikov so zapisane v Odloku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Mestne občine Ljubljana.