Srebro za gozdne sanje

Brata pred odhodom na svetovno prvenstvo

V Estoniji je letos potekalo 45. svetovno prvenstvo v mešanju pijač. Udeležili so se ga predstavniki društev iz 65 držav sveta, ki so člani mednarodne barmanske organizacije – IBA. Slovenska predstavnika sta bila letos bratainiz Mengša. Prvi je tekmoval v klasični pripravi koktajla, in sicer v aperitivu, z gozdnimi sanjami (forest dreams), ki so sestavljene iz višnjevega likerja, bacardi ruma, vaniljevega likerja, sirupa amarena in svežega limonovega soka ter okrašene z borovnicami, robidnicami, malinami, koktajl češnjami, meto in vaniljevim strokom. V Tomaževi kategoriji je bil od njega boljši le barman z Islandije.Brat Jožef je prvič tekmoval na tako velikem odru v atraktivni pripravi koktajla in svoj nastop izpeljal zelo dobro. V njegovi kategoriji je naslov svetovnega prvaka slavil Urugvajec. Naši barmani so spet dokazali, da spadajo v sam svetovni vrh v pripravi koktajlov. Predsednik Društva barmanov Slovenije, ki je tudi delegat v mednarodni barmanski organizaciji in član mednarodne barmanske ocenjevalne komisije, je izjemno zadovoljen in dodaja, da so tekmovanja iz leta v leto bolj zahtevna in da od tekmovalca poleg strokovnega nastopa zahtevajo, da na odru ob pripravi koktajlov pripovedujejo zgodbo o nastanku tega. Tomaževa zgodba o naši lepi Sloveniji ter njegov koktajl sta očitno prepričala tako strokovno komisijo kot tudi občinstvo v dvorani.