Srce parajoče: Oče umrlemu sinu napisal ganljivo pesem

Ob smrti malega borca, dveletnika z redko neozdravljivo gensko bolezen gangliozidozo GM1 tip 1, ki je v nedeljo zgodaj zjutraj za vedno zaprl svoje oči , so v skladu, poimenovanem po njem, objavili pesem, ki jo je za svojega sina, ko se je ta še boril z boleznijo, napisal in posnel njegov oče, bolj poznan pod umetniškim imenom SoulGreg Artist.»Dragi Viljem Julijan za vedno boš v naših srcih. V spomin na našega malega princa z vami delimo skladbo My Eternal Love - Večna ljubezen, ki jo je za svojega Viljema Julijana napisal njegov oče SoulGreg Artist. Mali borec, mislimo nate in na tvojo družino,« so zapisali.Smrt svojega sina, katerega borbo je spremljala cela Slovenija, sta v nedeljo oznanila njegova strta starša. »Z zlomljenim srcem z Nino sporočava, da je najin preljubi mali princ Viljem Julijan danes v zgodnjih jutranjih urah izgubil zadnjo bitko z boleznijo. Ob 4:20 uri zjutraj je odšel med zvezde in za vedno zapustil našo družino. Žalost in bolečina, ki jo ob tem občutiva, je neskončna. Ni besed, s katerimi bi lahko povedala, kaj doživljava ob izgubi najinega sina. Iz srca se zahvaljujeva vsem, ki ste v tem viharju stali ob strani Viljemu Julijanu, nama in najini družini,« sta zapisala.