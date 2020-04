Šport da, a pod strogimi pogoji: stranišč ne bo (FOTO)

Zadnje priprave na odprtje golf igrišča Trnovo, kjer so prilagodili varnostno razdaljo med igralci golfa glede na pravila ob izbruhu koronavirusa, 19. april. FOTO: Blaž Samec, Delo

Stroga pravila: z golfa takoj domov

Spremenjena pravila za igranje na golf igrišču Trnovo

1. Garderobe in sanitarije bodo zaklenjene in jih igralci ne smejo uporabljati.

2. Igra na igrišču mora potekati posamično ali v dvoje (upošteva se priporočena razdalja 2 m ali več). Med posameznimi skupinami mora biti tudi na igrišču desetminutna oddaljenost. Večje skupine (3 ali 4 igralci) so dovoljene izključno za člane istega gospodinjstva.

3. Igralne skupine bodo startale v 10-minutnih intervalih, obvezno bo potrebno držati vsaj 2 m medsebojne razdalje tudi na udarjališčih in zelenicah.

4. Na svoj startni čas pridite max. 10 min prej, saj zadrževanje pred recepcijo ali na drugih območjih golf igrišča ni dovoljeno, po končani igri ali vadbi naj se igralci takoj odpeljejo domov.

5. Igralci naj se dosledno držijo startnih časov, med igro naj vzdržujejo priporočen čas igranja in tako ohranjajo 10-minutno oddaljenost med posameznimi skupinami.

Prehitevanje skupin ni dovoljeno.

6. Pred igro in po njej se s soigralci ne rokujte. Števnih kartic se ne izmenjuje med igralci.

7. Iskanje žogic ne sme biti daljše od treh (3) minut, pri iskanju velja priporočljiva varnostna razdalja minimalno 2 m.

8. Med igro mora zastavica ostati v luknji in se je ne smemo dotikati.

9. Luknje na zelenicah bodo ustrezno zaščitene, da žogice ne bo treba pobirati iz luknje.

10. Z igrišča bodo odstranjene grablje za poravnavo peska v bunkerji. Pesek v bunkerju se lahko poravna z nogo ali golf palico.

11. Izposoja ročnih vozičkov bo mogoča, igrišče bo poskrbelo za ustrezno razkuževanje ročk.

12. Na vadbenem delu je obvezna razdalja med igralci vsaj 4 m na vseh delih vadišča.

13. Vadba na vadišču bo mogoča, v recepciji bodo košarice z žogicami, ki se bodo pred vsako uporabo in po njej ustrezno razkužile.

14. Uporaba vadišča za kratko igro bo dovoljena samo pod pogojem uporabe ročnih pobiralnih tub za pobiranj žogic, vsi tisti, ki jih ne boste imeli, ga ne morete uporabljati.

15. Osebje igrišča si pridržuje pravico, da kršenje pravic na igrišču in vadišču ustrezno sankcionira in izreče kršitelju začasno ali trajno prepoved igranja in vadbe.

16. Startne čase OBVEZNO rezervirate prek telefona, maila ali rezervacijskega sistema na naši spletni strani.

17. Zahtevano je brezgotovinsko plačevanje.

18. Skupaj moramo na igrišču poskrbeti za varnost vseh zaposlenih in obiskovalcev. Na vseh nas je, da dosledno upoštevamo navodila in smo odgovorni do sebe in naše okolice.

19. Če ste bolni ali imate simptome covida 19, ostanite doma.

20. Ukrepi veljajo do preklica.



Preberite še:

Balinanje je dovoljeno, a ne v skupinah. FOTO: BZS

Ali je v skladu z odlokom o začasni omejitvi gibanja prepovedano treniranje na individualni ravni na zasebnih igriščih?

Primer: odbojkar na mivki trenira s svojim trenerjem na igriščih, ki niso javna, seveda s priporočili o distanci in nestiku itd. Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja zunaj občin, ki začne veljati v soboto, 18. aprila 2020, dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega odloka bo posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Posebej pa opozarjamo, da bo lahko posameznik te dejavnosti izvajal le na območju občine svojega prebivališča.

VIR: Gov.si

Zadnje priprave na odprtje golf igrišča Trnovo, kjer so prilagodili varnostno razdaljo med igralci golfa glede na pravila ob izbruhu koronavirusa, 19. april. FOTO: Blaž Samec, Delo

Rahljanje ukrepov v zvezi z koronavirusom je privabilo rekreativce v okolici Koseškega bajerja, 18. april. FOTO: Blaž Samec, Delo

Rahljanje ukrepov v zvezi z koronavirusom je privabilo rekreativce v okolici Koseškega bajerja, 18. april. FOTO: Blaž Samec, Delo

Rahljanje ukrepov v zvezi z koronavirusom je privabilo rekreativce v okolici Koseškega bajerja, 18. april. FOTO: Blaž Samec, Delo

S predzadnjim ponedeljkom v aprilu vlada dovoljuje tudi nekatere športne dejavnosti. Sprva bi sicer odlok moral začeti veljati že v soboto, 18. aprila, a so tik pred zdajci sprejeli odločitev o prestavitvi na 20. april. Če prav razumemo novi odlok , to pomeni, da lahko prijatelji športajo skupaj, a na razdalji dveh metrov in brez druženja ter ob upoštevanju vseh ostalih pravil v času koronakrize.Če je bilo v petih tednih karantene dovoljeno omejeno gibanje, kar je vključevalo tudi rekreativni tek, hitro hojo in kolesarjenje brez večjih izzivanj za poškodbe, so zdaj dovoljene športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih.Prav spoštovanje pravil fizične razdalje, razkuževanje in pa seveda nadzor nad kršitvami prehoda zunaj občine stalnega prebivališča bodo bržkone največji zalogaj.Tako so se na golfu Trnovo v ljubljanski občini v nedeljo pripravljali na odprtje, pri tem pa so zapisali, da v času koronakrize veljajo posebna pravila.Med športe, ki jih je vlada zapisala v odloku, da se smejo izvajati od 20. aprila naprej, sodijo tudi balinanje, tenis, ribolov, joga, rolanje, badminton, trening odbojke med igralcem in trenerjem (a na varni razdalji). Ostalih športov niso izpostavili.Balinarska zveza Slovenije je ob novem rahljanju ukrepa sicer opozorila, da še vedno ni dovoljeno skupinsko igranje ali skupinski treningi. »Zavedajte se, da bodo lahko le ob strogem upoštevanju vseh navodil naša balinišča čim prej oživela,« so dodali.