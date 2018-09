Sporni intervju: RTV naj razreši varuhinjo pravic gledalcev

Dvojna merila

Janez Lombergar in Ilinka Todorovski. FOTO: Blaž Samec, Delo

Registrirani vir Službe državne varnosti

LJUBLJANA – Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) poziva k razrešitvi varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, z zaskrbljenostjo spremljajo napade na novinarjazvezi z nedavno oddajo Intervju, v kateri je gostil zgodovinarja, in njegovo oddajo Pričevalci. Ta je močno razburila in razdelila javnost. »Na stran tistih, ki se jim zdi predstavitev zgodovinskih dejstev glede revolucije, ki so jo slovenski komunisti izvedli pod krinko narodnoosvobodilnega boja, nesprejemljiva, se je na žalost postavila tudi varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. Sprašujemo se, katere gledalce in poslušalce varuhinja dejansko varuje,« so zapisali.V ZNP jih moti, »da varuhinja ne ukrepa, ko bi morala, ukrepa pa, ko ni nobenega razloga, pa še takrat pri presoji uporablja dvojna merila«. Pri tem so izpostavili februarski nastop gostjev oddaji Panoptikum, v katerem je ta desnico obtožila sledenja stalinizmu in simpatiziranja z nacizmom, in komentar novinarjav avgustovski radijski oddaji Labirinti sveta, v katerem je dejal, da bosta v primeru, da levici ne bo uspelo sestaviti vlade, v Sloveniji zavladal klerofašizem. Todorovska je nastop Slapšakove ocenila kot njeno osebno mnenje, pri komentarju Šurca pa se je strinjala, da gre za žanr komentarja, kjer je dovoljeno več (ob siceršnji ugotovitvi, da bi moral Šurc svojo trditev argumentirati). V obeh primerih je predlagala le razpravo o poklicnih merilih znotraj uredništva.»Veliko ostreje je nastopila, ko je šlo za Možinov intervju z Dežmanom. Med drugim je opravila natančno presojo členov poklicnih meril in programskih standardov in mu očitala, da jih je kršil. Priporočila je razpravo odgovornih urednikov o poklicnih merilih in razpravo o odgovornosti. Gre za očitno dvojna merila, ki si jih varuhinja, ki bi morala ohraniti distanco v tovrstnih presojah, ne bi smela privoščiti,« so prepričani v združenju.Ob tem ZNP omenja tudi razkritje medijev, »da je v Centralni aktivni evidenci RSNZ iz leta 1987 Todorovska zabeležena kot registrirani vir Službe državne varnosti (SDV), tajne politične policije nekdanjega nedemokratičnega sistema. Gre za službo, ki je sistematično kršila človekove pravice in bila udarna pest nekdanjega režima. Varuhinja sicer vsakršno sodelovanje z SDV in dajanje informacij tej službi kategorično zanika, vendar velja poudariti, da so sodišča omenjeno evidenco že ocenila kot verodostojen vir in je postala tudi del gradiva Arhiva RS. Tudi eden od originalnih dokumentov SDV, ki ga hrani Arhiv RS, potrjuje, da je je imela Todorovska glede na številko zbirnega dosjeja v SDV status registriranega vira. Zato obstaja najmanj utemeljen sum, da je omenjena res sodelovala s SDV, kar jo po našem prepričanju izključujoč razlog za položaj varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev,« so prepričani v ZNP, zato predlagajo direktorju RTVS in programskemu svetu RTVS, da jo razrešita s položaja. »Primerno bi se nam zdelo, da bi njen odstop zahtevali tudi zaposleni znotraj RTVS.«