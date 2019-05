Sporna olja na slovenskih policah: preverite seznam

LJUBLJANA – Kmalu po izbruhu afere s ponarejenim olivnim oljem v EU, ko je organizirana kriminalna združba več let navadnemu sončničnemu olju dodajala barvila in ga kot ekstra deviško olje prodajala najuglednejšim italijanskim restavracijam, je izbruhnilo tudi pri nas. Na dan je prišlo, da vse olivno olje na slovenskih prodajnih policah ni neoporečno (aferi med seboj nista povezani).



Uprava za varno hrano je izvedla nadzor nad ustreznostjo olivnega olja na slovenskem trgu. Odvzeli so 35 naključnih vzorcev večinoma ekstra deviškega olja, da bi ugotovili, ali je olje res tako kakovostno, kot piše na deklaracijah. V 11 primerih se je izkazalo, da ni tako; v petih primerih so ugotovili pretirano žarkost, v petih primerih okus po pregretih, v enem primeru pa celo plesnobo, poroča Pop TV. Sporna olja so umaknili iz prodaje.



Sporna olja so:



BIO, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Klostertoplou, poreklo Grčija)



AVANTGARDE GEA, extra deviško oljčno olje (Tovarna olja Gea, d. d., proizvajalec poreklo Grčija)



ROCCHI CLASSICO, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Oleficio RMSPA Italija, poreklo EU)



MONINI CLASSICA, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Minini Italija, poreklo EU)



DM BIO, bio extra deviško oljčno olje (proizvajalec DM-drogerie markt, Nemčija, poreklo Italija)



BORGES, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Borges branded foods Španija, poreklo EU)



COPPINI COLDORO, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Oleficio Coppini Italija, poreklo EU)



ZVEZDA GEA, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Tovarna olja GEA, d. d., poreklo Španija)



PRIMADONNA, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Sovena Espana, Španija, poreklo EU)



BIO TERRA DELYSSA, extra deviško oljčno olje (proizvajalec CHO Company Sfax-Tunisioa, poreklo Tunizija)



VINAKOPER, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Vinakoper d. o. o., Slovenija, poreklo Slovenija)