Sploh po pomoč na urgenco? Tam zdaj vsi skupaj: kužni, bolni, polomljeni

Vsi mislijo, da so ogroženi



Matejka Škufca Sterle: »Splošna nujna medicinska pomoč je namenjena urgentnim bolnikom, dežurna služba pa manj nujnim bolnikom, a je ostro mejo včasih težko potegniti. Vsak bolnik misli, da je ogrožen. Težko rečemo, kam točno sodi neki bolnik, dokler ga ne pogledamo.«

Želeli preseliti tudi nujno pomoč za otroke

Skrbi mešanje bolnikov: prihaja gripa, okužbe dihal

Nujna pomoč za otroke ob sobotah, nedeljah in praznikih ostaja na Metelkovi.

LJUBLJANA – S prvim decembrskim dnem je Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana ukinil nujno medicinsko pomoč v zdravstvenem domu na Metelkovi ulici, o čemer smo poročali , ter jo preselil na ljubljansko urgenco, kar pa je v UKC dvignilo nemalo prahu.Predsednik komisije za koordinacijo urgentne dejavnosti UKC Ljubljanaje po prvem skupnem delovanju UKC in nujne medicinske pomoči pozval, da se ta selitev začasno prekine. »Ta selitev nas je precej presenetila,« je dejal. Dodal je, da ni dobil nobenih pojasnil, zakaj so se za spremembo, »ki absolutno ni bila dogovorjena z UKC«, odločili uvesti že z decembrom. Na zadnjem sestanku z ZD Ljubljana (13. novembra) jih je razumel, da so selitev za zdaj ustavili.Kot je razumeti iz odgovorov na naša vprašanja, je Zdravstveni dom Ljubljana sprva želel preseliti tudi nujno pediatrično medicinsko pomoč: »Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP), ki jo izvajamo ob vikendih in praznikih ter ponoči, ostaja na Metelkovi ulici 9, zato ker v urgentnem centru UKC Ljubljana ni omogočeno nemoteno izvajanje PNMP. ZD Ljubljana je na prošnjo UKC Ljubljana privolil v opravljanje PNMP na Metelkovi ul. 9 v ZD Ljubljana.«Po mnenju predstojnika iz UKC tudi za odrasle taka selitev ni najbolj smotrna. Zaradi pričakovanega povečanja okužb dihal in gripe jih namreč skrbi mešanje bolnikov z infektivnimi boleznimi in s tistimi, ki zdravniško pomoč iščejo zaradi drugih težav. Podobno meni predstojnice splošne nujne medicinske pomoči ljubljanskega zdravstvenega doma. Bolnike, ki so kužni, po triaži izolirajo in naj ne bi bili v stiku z drugimi bolniki. Ko pa se bo začela sezona gripe, bodo službo poskušali ustrezno prilagoditi, je napovedala.Sicer pa v ZD Ljubljana opozarjajo, da se nenujne storitve obračunava skladno z veljavnimi ceniki ZD Ljubljana , ki so objavljeni na njihovi spletni strani. Največkrat je to obračun prvega kurativnega pregleda, ki stane 18 evrov.