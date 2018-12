Spletna trgovina v slovenščini prodaja izdelke, ki so v pri nas strogo prepovedani

Inšpektorat: Imamo zvezane roke

petarde, rakete, pirotehnika FOTO: Guliver/getty Images

Pošiljanje tovrstnih pošiljk po pošti je prepovedano

LJUBLJANA – Oblasti in organizacije v Sloveniji vsako leto intenzivneje pozivajo k neuporabi pirotehničnih izdelkov, vendar pa še vedno obstaja del javnosti, ki se za decembrsko pokanje vseeno odloči. Pri nakupu pirotehničnih izdelkov je potrebno biti izredno previden, saj so se pojavile spletne strani, na katerih je mogoče kupiti izdelke, ki so v Sloveniji prepovedani. To so denimo petarde kategorij F2 in F3.Na naše uredništvo se je obrnil, ki je na spornega prodajalca že opozoril Inšpektorat RD za notranje zadeve. ​Za nakup nevarnih izdelkov zadošča že domač naslov in denar. »Naročiš, plačaš in neoznačen paket dobiš s kurirsko pošto pred vrata na domač naslov. Neoznačen v smislu zakonodaje s področja prevoza nevarnega tovora. Kakršna koli količina nevarnih snovi mora biti v cestnem ladijskem in letalskem prenosu označena z nalepkami nevarnosti (ADR, RID),« opozarja Ham.Ham v svojem pismu inšpektor razil pričakovanje, da bo spletna trgovina končnico .si nemudoma zaprta. V enem tednu se do zdaj to še ni zgodilo. Prav tako nam z inšpektorata na novinarska vprašanja do tega trenutka niso odgovorili, je pa Ham dobil informacije, da naj bi na inšpektoratu dejali, da imajo zvezane roke, ker je lastnik izven Slovenije in da bi morali ukrepati češki policisti.»Torej rezultat je jasen, kot v že toliko zgodbah. Slovenski inšpektorati nič ne morejo, lahko pa opravljajo dan za dnem inšpekcijske oglede pri slovenskih trgovcih in si podajajo roke (policijski inšpektor, požarni inšpektor, delovni, tržni, carina ...) in ugotavljajo da je vse v redu, nek tujec se pa vsemu skupaj smeji in veselo prodaja nedovoljene proizvode, davek pa zopet odteka izven RS,« ugotavlja Ham.Kako pa je s pošiljanjem prepovedanih petard po pošti? Kot so pojasnili na Pošti Slovenije, je tovrstno vsebino prepovedano pošiljati v poštnih pošiljkah. »Navedeno zavezuje pošiljatelja pošiljke, da tovrstne vsebine ne odda v prenos, saj izvajalec poštnih storitve ne sme pridobivati informacij o vsebini pošiljke,« so še dodali. To v praksi pomeni, da pri sprejemu pošiljke poštni delavec pošiljatelja nima pravice spraševati o vsebini pošiljke. Če pa se med prenosom na pošti vzpostavi sum, da gre za nevarno vsebino, se upoštevajo določbe navodil o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino.Primerov, da bi kakšno pirotehnično sredstvo med prevozom s Pošto Slovenije razneslo oziroma da bi se kod od zaposlenih pri svojem delu poškodoval zaradi pirotehničnih sredstev, vloženih v pošiljke, do zdaj niso zabeležili. Omenjeno podjetje sicer ni pogodbeni partner Pošte Slovenije, še zatrjujejo.