Spletli so venec okrog Slovenije

1350 kilometrov je bila dolga celotna trasa.

Drago Kralj bo v soboto glavna zvezda srečanja pohodnikov. FOTO: Igor Mali

Hodili so ne glede na vremenske nevšečnosti, v snegu in dežju. FOTO: Igor Mali

Na cilju je po 53. izletu nastala še zgodovinska fotografija.

Od šest do 96 let

Srečanje Kraljevih pohodnikov

Kraljevi pohodniki

LJUBLJANA – »Joj, veš kakšne zanimive, odmaknjene in skoraj že pozabljene kraje smo takrat spoznali?!« je nostalgično vzkliknil legendarni novinar, 1. oktobra bo dopolnil že 88 let. Spomnil se je namreč obdobja, ko je s svojo bando, kot ji pravi, obkrožil našo domovino in spletel čisto pravi venec okoli nje.Mahoma se je spomnil, denimo, vasic ob reki Idriji, »nekatere so imele samo tri hiše«, ki jih je obiskal s svojo bratovščino Kraljevih izletnikov, ki so v letih prej prehodili ne le venec, ampak kar zvezdo čez Slovenijo.Kralj je organiziral množico izletov, na katerih so Slovenijo peš spoznavali po diagonali, vertikali in horizontali. Na zaključnem slavju v Kočevski Reki, bilo je decembra 2002, tik po sklenitvi hoje po navpičnici, pa se je spontano porodila zamisel še o vencu okrog Slovenije.»Mislim, da je bil Ljubljančantisti, ki je dejal, pa pojdimo še okoli Slovenije!« je premleval Kralj, ki je novinarski poklic opravljal neverjetnih 60 let, vse od leta 1955! Za našo časopisno hišo je zadnji tekst napisal konec leta 2014. Nakar je zbrana druščina na prašno cesto zarisala obris naše države. Sklenili so, da jo obhodijo v smeri urnega kazalca, bili so takoj za!Nemudoma so si zaželeli, da bodo to počeli malce drugače, in sicer da ne bo na njihovih trasah nobenega Bleda, Bohinja, Kranjske Gore in podobnih prenapihnjenih in preturističnih biserov, ampak bodo na začrtanih poteh obiskovali zgolj kraje, ki so očem skriti, pozabljeni, odročni, a še kako del naše bogate kulturne dediščine, za nameček pa so še vedno znotraj naših jezikovnih meja.Že čez en mesec, bilo je sredi januarja 2003, so sprožili veliki slovenski pohod, imenovan Venec Slovenije. Odločili so se, da bodo na 1350 kilometrov dolgo pot krenili kar iz slovenskega Števerjana še na italijanski strani Goriških brd. Po nagovoru tamkajšnjega županain uvodni pogostitvi je zbrana osemdeseterica odkorakala po trasi prve etape, dolge 18 kilometrov. Končala se je v Neblem.Kjer so končali, so vsak prihodnji mesec začeli. Pa četudi je padal dež ali sneg. Hodili so čez drn in strn. Da so prišli nazaj do Števerjana, je Drago Kralj s somišljeniki organiziral 53 čudovitih izletov, prav takšnih etap. Maja 2007 so – mimo Gorice v Brda – slednjič prispeli na cilj. Tam se je trlo pohodnikov, več kot 120 jih je bilo.Drago Kralj je s svojo iskrivostjo in zanosom vselej napolnil vsaj dva avtobusa izletnikov, stari med šest in 96 let so bili iz vse Slovenije. Celo kakšen Hrvat ali Italijan, smo izvedeli, se jim je kdaj pridružil. Pred vsako etapo je pot preizkusila in prehodila izvidnica, Kralj je vselej pripravil poučno gradivo in še katero ušpičil, da je bilo bolj prijetno, venomer so tudi dobro jedli.Celovito so spoznali naše jezikovno območje, dobršen del poti so, kot rečeno, pešačili tudi na oni strani meje. Čeprav oblasti na obmejne kraje vse prevečkrat pozabijo, pa ti niso niti pod razno pozabili na svojo kulturo in izročilo. Neštetokrat so se Kraljevi pohodniki zato čudili, kako blizu živimo rojakom, ki zlepa niso pozabili na običaje, ustna izročila, našo dediščino in tradicijo, na življenje, kakršno so živeli naši daljni predniki. Da živijo, kot so živeli.Zanimivo, da pohodniki, čeprav brez njihovega spiritusa agensa Kralja, nadaljujejo tovrstne izlete. Hodijo, spoznavajo in občudujejo našo domovino – zanj in zase.Ker je od začetka Venca Slovenije minilo že 15 let, so zdaj sklenili, da je že skrajni čas, da se dobijo. Z njihovim Kraljem, nekakšnim svetnikom slovenskih pohodnikov.Kdor je kdaj hodil z njim, naj se torej le pridruži to soboto, 15. septembra, ko bo v Cekinovem gradu v ljubljanskem Tivoliju ob 11. uri vseslovensko srečanje Kraljevih pohodnikov. »To bo skromna žurka, predvsem pa srečanje, čas za obujanje spominov in pogovore,« pravi Drago Kralj.