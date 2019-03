Spet bodo veselice!

Pripravljajo se na jubilej, 120 let delovanja.

BRASLOVČE – Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Braslovče je bilo ustanovljeno leta 1900, kar pomeni, da se počasi že pripravljajo na jubilej, 120 let, ki ga bodo proslavili prihodnje leto. Po 75 letih obstoja so pozidali nov gasilski dom, ki so ga do danes še dograjevali in v njem posodobili garaže. Ob 100-letnici društva so dobili novo gasilsko vozilo GVC, ki ga še vedno uporabljajo, v voznem parku pa je poleg 30 let stare cisterne, ki jo bo treba zamenjati, še vozilo za prevoz moštva. Društvo, ki šteje 136 članov, med njimi jih je dobra četrtina operativnih, že več let uspešno sodeluje z gasilci iz Rommerskirchna v Nemčiji pa tudi s PGD Dolič-Šentflorjan iz Mislinjske doline ter PGD Motovilci iz Goričkega. So osrednje društvo v gasilskem poveljstvu občine Braslovče, njihov požarni okoliš pa je zelo razgiban, saj so ob reki Savinji, številnih vodotokih, treh jezerih, na drugi strani pa je teren hribovit s strnjenim naseljem in velikimi kmetijami, ki se ukvarjajo s hmeljarstvom.Njihovi člani se ves čas izobražujejo in se redno udeležujejo vaj in tekmovanj v okviru Gasilske zveze Žalec in drugih. Večkrat so se že uvrstili na državna tekmovanja, vsako prvo soboto v septembru pa organizirajo tekmovanje članic in članov za prehodni pokal hmeljske kobule in memorial Žige Rožiča.Pohvaliti je treba mladinsko komisijo, ki sodeluje pri delu društva in organizira različne aktivnost. A veterani ne zaostajajo in se prav tako udeležujejo tekmovanj, še posebno veliko časa pa namenjajo vajam in udeležbi na tekmovanjih s starimi brizgalnami. PGD Braslovče je torej zelo aktivno društvo, ki uspešno združuje vse člane od najmlajših do najstarejših.»Na leto imamo okoli 20 intervencij. Lani sta izstopala dva večja požara, ko je obakrat gorelo gospodarsko poslopje, prav tako pa si bomo minulo leto zapomnili po iskanju osebe, ki je po nesreči padla v Savinjo, zato jo je odneslo. Žal pa je bilo to usodno,« nam pove predsednik PGD Braslovče. »Štiri leta šele živim v Savinjski dolini, kamor sem se preselil iz Notranjske, kjer sem bil predsednik manjšega gasilskega društva Ivanje selo. A sem se hitro vživel v ta kraj, takoj sem se pridružil gasilcem, zato so me kaj hitro začeli nagovarjati, naj prevzamem to odgovorno nalogo,« nam zaupa Urbas. Zadal si je cilj, da bo v Braslovčah oživil gasilske veselice, saj se zaveda, da gasilci nekako morajo priti do kakšnega dodatnega vira dohodka, in veselice ga nedvomno prinašajo. Morda bodo vsakoletno tekmovanje v okviru Gasilske zveze Žalec za prehodni pokal hmeljske kobule, ki ga prirejajo, zgolj podaljšali in zaključili z veselico. »Če bi prejeli donacijo v višini 5000 evrov, bi denar porabili za nakup delovnih oblek za mladino, saj imajo še stare in sofinanciranje nabave novega vozila,« sklene Primož Urbas.