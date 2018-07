Opozorilo za točo FOTO: Meteo

LJUBLJANA – Nestanovitno vreme se nadaljuje. Vremenoslovci agencije za okolje so izdali rdeče opozorilo zaradi toče na območju obale. Ostali predeli Slovenije so za zdaj obarvani z zeleno in je verjetnost toče zelo majhna.Vremenoslovci so nevihte in močnejše nalive na jugu napovedali že dopoldan.Pred nekaj urami so sicer izdali še več opozoril . Toča je grozila celotnemu južnemu predelu.