Soočenje pred nedeljo, kandidatka v studio prinesla samoroga

FOTO: Pop TV

Glede komisarja jasen samo Zver

LJUBLJANA – Pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament so kandidati(skupna lista SDS in SLS),(LMŠ),(SD),(Levica),(SAB),(NSi) in(Desus) v soočenju na Pop TV predstavili svoja stališča in vizije.Kandidati so s seboj prinesli vsak svoj predmet, ki po njihovem mnenju najbolj simbolizira EU. Mlinarjeva je prinesla figurico samoroga, Šoltes med, Tomićeva sliko, Fajonova in Joveva potni list, Zver slovensko in evropsko zastavo, Novakova pa knjigoVoditeljicaje soočila mnenje kandidatov glede arbitraže, migrantske krize in poslanskih privilegijev. Pričakovano mnenja niso bila enotna. Kandidatu SDS in SLS Zveru so številni očitali, da njegova stranka pred volitvami spodbuja protimigrantske shode ob meji. Fajonova je povedala, da so ljudje upravičeno prestrašeni in da vlada ne posluša ljudi. Novakova je prepričana, da mora Slovenija za varovanje južne meje uporabiti vse razpoložljive sile. Premier ne sme ignorirati opozoril ne levih ne desnih županov.Šoltes si želi le, da kdor koli že bo komisar, ne bi pozabil, od kod prihaja. Ni pa želel komentirati govoric, da si ta stolček želi. Preostali kandidati konkretnih imen niso povedali, le Zver je izpostavil, da na to mesto ne meri, bi pa predlagal poslanca SDSVsi soočeni kandidati bi si v prihodnje želeli več sodelovanja in skrbi za okolje. Fajonova se nadeja v naslednjem sklicu parlamenta več sodelovanja, še posebej z naprednimi silami, Zelenimi. Če bodo te sile prevladale v Evropi, bo to po njenem mnenju zelo dobro. Joveva si želi predvsem poenotenja glede arbitraže. Tomićeva se vidi z Zelenimi in stranko, so pa odprti za sodelovanje z vsemi, ki bodo postavili ljudi pred kapital.