Sonce »ubije« virus na maski in jo lahko uporabim večkrat? Zdravnik odgovarja

Maske gor, maske dol … uvažajo jih iz Kitajske, delajo jih slovenska podjetja, pralne šivajo slovenske šivilje in v marsikaterem gospodinjstvu. Kljub relativno ugodnemu poteku epidemije pri nas se zdi, da se jih še nekaj časa ne bomo znebili. Rokavice za obisk trgovin od prejšnjega tedna niso več obvezne, maske pa še vedno. Čeprav jih je v Sloveniji vedno več, pa marsikateri državljan še vedno zelo varčevalno ravna z njimi.Preberite tudi:Maske iz blaga, t. i. pralne maske, so namenjene večkratni uporabi. Pristojni posebej opozarjajo, da jih je treba seššiti iz dobrega materiala, da prenesejo visoke temperature pranja in likanja (pranje v pralnem stroju pri najmanj 60 stopinjah Celzija ali več). Masko je treba po uporabi odložiti na tako mesto, da ne bo prišla v stik s čistim perilom ali z materialom za izdelavo mask. Suho masko se nato prelika z likalnikom pri visoki temperaturi, brez pare.Kaj pa t. i. kirurške maske? Priznani kardiologje na twitterju odgovoril na vprašanje uporabnice. Ta je zapisala, da ima štiri modro-bele zaščitne, t. i. kirurške maske. Dodala je, da jih uporablja v trgovini približno 15 minut, nato pa jih vsakič da za nekaj ur na vroče sonce. »Ali jih UV-žarki dovolj 'prepečejo' razkužijo, da so ponovno uporabne?« jo je zanimalo. »Priporočam, da vsakič uporabite nove maske. Sonce žal ne pomaga,« je bil jasen Mrevlje.Preberite tudi:Nato pa je zdravnika neki drug uporabnik opozoril na vprašanje, ki ga je pred dnevi na twitterju zastavil nekdanji poslanec: »Resno vprašanje (morda sem spregledal). Pravijo, da virus odneha (nekje po nekaj urah, na določenih materialih po nekaj dneh). Zakaj ne bi bila že uporabljena maska ponovno uporabna po tem obdobju?«Zato, ker »se »utrudi« ... Z dihanjem se material navlaži in se mikroskopske luknjice v materialu povečajo. Ne gredo več 'nazaj'. Maska postane prepustna. Ne gre za to, koliko časa virus preživi. Prepuščati začne kapljice in virus. Seveda pa je malo odvisno že v osnovi od tega, za kakšno gre,« je Keku in verjetno še marsikateremu Slovencu pojasnil zdravnik.