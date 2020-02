Šolarji imajo največji mozaik v Sloveniji

Šolarji so pripravili kulturni program.

Mladi, ki pridobivajo znanje v kostanjeviški osnovni šoli, ta nosi ime po domačem umetniku, imajo že desetletja svojevrsten privilegij odraščati in srkati prvo znanje med zidovi, ki jih krasijo umetniška dela, je namreč nekaj edinstvenega. Že dejstvo, da otroci in njihovi starši vsak dan vstopijo v hram učenosti dobesedno skozi spomenik nacionalnega pomena, kar vrata z motivinedvomno so, daje šoli in bivanju v njej poseben pomen. Prav tako 117 del, ki so trenutno razstavljena na hodnikih in v okolici šole.Začelo se je leta 1953, ko je v dolenjske Benetke skupaj z ženoprišel mladi učitelj, tudi dolgoletni ravnatelj šole in kasneje ravnatelj Galerije Božidarja Jakca, ki je tudi začetnik galerijske dejavnosti v tem najstarejšem dolenjskem mestu. Motili so ga pusti, sivi šolski hodniki, zato je na stene najprej obesil svoje slike in grafike, potem pa prosil prijatelje, umetnike, naj šoli podarijo katero delo.Zbirka je hitro rasla, vanjo so svoja dela donirali umetniki, ki so spadali v sam vrh takratne sodobne likovne umetnosti;in drugi. Veliko umetnin so podarili sorodniki rojaka Jožeta Gorjupa, mladeniča nemirnega ustvarjalnega duha, ki je zaradi bolezni umrl zelo mlad, pri komaj 25 letih.Jeseni 1956 je zbirko 65 del v prostore šole prvič uradno umestil Vladimir Lamut, in tako je bila tudi uradno odprta Gorjupova galerija, ki je na predvečer letošnjega kulturnega praznika dobila že sedmo postavitev. Vsa desetletja so dela pomembnih likovnih umetnikov vizualno navdihovala celotne generacije otrok.»Trenutno zbirka Gorjupove galerije šteje 2331 del okoli 360 avtorjev, v zadnjih petih letih smo namreč z donacijami in tudi pomembnimi nakupi dodali več kot 300 umetnin. Zadnjo grafiko dolgoletnega profesorja na ljubljanski akademiji in prezgodaj umrlega umetnikasmo kupili pred nekaj dnevi, namensko za to postavitev,« je ob odprtju dejal, direktor Galerije Božidarja Jakca in v prid trditvi, da zbirko dobro gradijo, navedel dejstvo, da je v porastu posoja umetnin iz zbirke drugim ustanovam po Sloveniji za njihove razstave.Razstavljena dela popeljejo učence po različnih motivikah, tehnikah, medijih in slogih, jim približajo pomembne osebnosti lokalne in širše slovenske kulturne zgodovine, pokažejo pa jim tudi, kako najprimerneje razstaviti umetnino, če želimo poskrbeti, da jo bodo lahko občudovale tudi naslednje generacije. Zbirka je v letih nastajanja dobila precej posebnih pečatov; enega najbolj simbolnih je v 70. letih dodal Tone Kralj, ko je šoli podaril nov glavni portal, drugi je sledil ob temeljiti prenovi postavitve leta 1982, ko so pridobili odlitek skulptureMati z otrokom, tretjega je na južni fasadi šole z mozaikom Bitke na Krškem polju dodal. S 185 kvadratnimi metri velja za največji slovenski sodobni stenski mozaik.Ob kulturnem prazniku in odprtju nove postavitve stalne zbirke so domači šolarji pripravili kulturni program, prežet z besedo in glasbo, s čimer so se poklonili našemu največjemu pesniku, premierno pa so predvajali krajši dokumentarni film Po sledeh Jožeta Gorjupa, ki so ga šolarji pod mentorstvom Lijamedie in učiteljiceposneli lani jeseni v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine.