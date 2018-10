»Pohlep res nima meja«

Vrtec Kengurujčki. FOTO: Delo

LJUBLJANA – Odzivi na novico o dogajanju v zasebnem zavodu za varstvo otrok Kengurujčki izražajo zgroženost, ljudje se sprašujejo, kako lahko nekdo počne nekaj tako groznega, in večinoma menijo, da kakšnih hujših sankcij ne bo. Marsikateremu staršu pa se je porodilo vprašanje, kaj, če se kaj podobnega dogaja tudi z njihovim malčkom.»Ne predstavljam si, kakšen človek, ki se zavestno odloči za delo v vrtcu, lahko na tako krut način ravna z malčki. Upam, da bo policija hitro ukrepala. Po ogledu posnetka šokirana in pretresena nisem mogla spati, razmišljala sem o tem, kaj bi storila, če bi se kaj takega dogajalo v našem vrtcu. Čeprav zaupam vzgojiteljici in vem, da naši malčici nič ne manjka, se te hitro poloti strah in dvom, kaj pa, če. Kako naj vem? Kdo nadzira vzgojitelje? Povsem verjamem, da starši niso mogli opaziti, da se dogaja kaj takega. Komu pa lahko to sploh pade na misel? Grozno in zastrašujoče,« pravi Špela, mamica 15-mesečne deklice.Pogovarjali smo se tudi z mamo dveletnega fantka. »Z možem sva bila prav zgrožena. Najprej sem pomislila, da je naš David zelo jokal na začetku, ko je šel v vrtec, in kaj so morda njemu naredili. Sploh ne morem verjeti, da se greš eno tako stvar, kot je varstvo otrok, če ti pa več kot očitno ni do tega oziroma sploh ne znaš tega opravljati. Verjetno pohlep res nima meja,« pravi in dodaja, da se verjetno tudi v drugih vrtcih najde kakšna taka vzgojiteljica. Takim bi trajno prepovedala opravljanje dejavnosti, »kar je sicer logično, ampak pri nas v Sloveniji je vse mogoče. Skratka tak je svet, ni najbolj prijazen in moraš biti malo bolj pazljiv in ne sam naivno zaupati.«Na facebooku pa se je pojavil naslednji zapis: »Joj, sem šla vse brat in jih celo poznam, tam je še pilates studio od moje znanke, groza, če je to res, lahko rečem, da je ta familija ali ta sin zelo požrešen na denar, ta gospa mama, pa je že pred tremi leti govorila, da je naporno delat, namesto, da bi šla v penzijo, očitno se ji je zmešalo ali kaj, da je začela otroke trpinčit.«Zbrali smo tudi nekaj komentarjev pod našo objavo novice o dogajanju v vrtcu. Objavljamo jih v izvirniku.»Če ima vzgojiteljica slab dan zakaj se potem na otroci iživlja - groza malo naj gre v bolniško in naj premisli o tem - nesramnost.«»Ne upam pomisliti kakšne zveri obstajajo......Naj se tako spravijo na mojega otroka.......zavestno bi jih odsedel 30 let.«»Te bi jas kaznovala z zaporom takoj a kaj ko so pri nas dolga pota zaradi trapastih zakonov.«»Ja, to pa je žalostno katastrofa.. eni pa res nimajo srca.. so kot zveri.. ubogi otročki nič krivi pa tako trpijo.. res žalostno..«»Ne žali zveri, ker te ne bi nič hudega naredile svojim otročičkom. Pa tudi ostalim vrstam iz zgolj objestnosti ne bi mučili ubili zaroda. Razen iz preživetja ampak to je zakon močnejšega. Takšen človek je pošast iz pekla«»Sem mama in babica, moji otroci in vnučka mi pomenijo vse na svetu ob gledanju prispevka sem zajokala ,to je hiša groze in lastnica pošast ,ko bo nekoč stara in onemogla,upam da pride v roke nekomu ki bo ravno taka pošast kot je sama,kdo je tebi dal dovoljenje za delo z majhnimi otroci.«»Kam smo prišl. A res ni meje pri teh zlorabah? Komu zaupat svojega otroka? Žal mi je za otroka,kateri bo imel posledice. Lastnica pa po vsej verjetnosti ne bo kaznovana....«»Mislim da si javnost zasluzi videt to osebo....groza....kaj se dopušča...in koliko otrok trpi....starši pa moramo delat...malčki pa so že od 11m meseca prepuščeni drugim. Sosednja država nudi porodniški dopust do 24.mesecev...nekaj je treba ukrepati...POTREBEN JE NADZOR...!!!in ne vsiljevanje otrokovega NE!!!«»ja to je to, ko zaposlujejo psihično neuravnovešene za delo z otroki, z invalidi, z živalmi in starostniki, marsikje se marsikaj dogaja, a žal tud vse ne pride v javnost...nemočni pa nasankajo....V Sloveniji je žal že tak cel sistem v k....«»Neki bo ze na tem ... starsi kr tak ne izpisejo otroke ... malcki pa zal sami se ne znajo povedat ... pa vse to za masten denar !!!«»Ja če ste zvedl, kar ste a bo kaka sankcija, al bo ta čllovk delal sam dva messca v družbeno korist SLOVENIJA«»Marskej se skriva in počne po vrtecih in šolah..Jaz vem da nebi ta vzgojiteljica pršla ne do sodišča ne do policije,ampak u moje roke..Itak bo vse hitro pozabljeno«»Hudo saj ni vazno cigav je otrok takega nasilj nad puncko in se nad druge otrocke to se nesme dogajati sam to se dogaja v nasi prelepi sloveniji pa se kaznovani ne bodo nimam besed katastrofa upam da bo vse uredu s puncko«»Ali so bili vsi slepi da tega ni nihče ugotovil ali pa lahko sedaj že vzgojitelji počnejo vse kar se jim zahoče ta ženska ni sposobna takšne službe.«