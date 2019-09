Šokantno priznanje: Titov zdravnik razkril resnico

ZAGREB – Smrt Josipa Broza Tita še danes buri duhove. Po nekaterih špekulacijah je umrl že februarja 1980. Takšno novico naj bi svet za varstvo ustavne ureditve takrat sporočil rušilcu Split, ki je plul v vodah Črnega morja. Toda kmalu za tem so jo umaknili, ker so baje klinično mrtvega Broza priključili na aparate, vse dokler se državni vrh ne odloči, kako zagotoviti stabilnost v državi po njegovi smrti, piše portal dnevno.hr. »Klinični center v Ljubljani naj bi samo čakal na šifrirano sporočilo 'Tekma se je začela', ki je označevala trenutek, ko se bo v javnosti objavila novica, da je Tito mrtev. Po teh teorijah predsednik SFRJ ni zdržal in je domnevno umrl pred zoro 19. februarja.« Jovanke v bolnišnico ni bilo

Toda prof. dr. Predrag Levanić, srbski anesteziolog in kirurg, ki je bil 16 let Titov osebni zdravnik, pravi: »Čas, ki smo ga objavili kot čas Titove smrti, je točen do sekunde. Takrat je umrl, vse drugo so neumnosti. Osebno sem mu izključil aparate. Njegov zdravnik sem bil od leta 1964 pa do smrti in spominjam se samo lepih stvari,« je povedal. Dejal je tudi, da Jovanka svojega moža ni niti enkrat obiskala v bolnišnici v Ljubljani.



Tita so menda pokopali dvakrat. »Bilo je jasno, da je devetmetrsko ploščo mogoče postaviti na grob samo s pomočjo dvigala, a tako dolgotrajno in negotovo dejanje ne bi bilo primerno pred svetovnimi kamerami. Odločili smo se, da namesto prave nagrobne plošče položimo masko, prav tako marmornato, vendar veliko lažjo,« je izjavil inženir grobnice Dragomir Gavrilović. Pravi, da so pogreb zaključili 8. maja okoli 16.30, ko so državniki odšli, kamere pa ugasnile.