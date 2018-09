Štiriletniku v zdravstvenem domu odrekli pomoč

Objavila v lokalnem časopisu

Mamica je pretresena vse skupaj objavila v lokalnem časopisu. FOTO: Facebook

Brez pojasnila zdravstvenega doma

NAZARJE – Mamicoin številne druge Slovence in Slovenke je razbesnel primer iz Zdravstvenega doma (ZD) Nazarje. Mamica je 28. avgusta tja pripeljala štiriletnika, ki je po njenem mnenju potreboval pomoč, saj ga je nekaj pičilo. Kot je bilo kasneje ugotovljeno v celjski bolnišnici, je šlo za sršena.V ZD Nazarje, kjer je obratovala redna popoldanska zdravstvena ambulanta, so ju, kot je zapisala mamica Mojca, odslovili in napotili v dežurno ambulanto v Gornji Grad. Obrazložitev pa: da ambulanta ni dežurna, pač pa redna torkova. Za Večer je dodala, da je sestra presodila, da otrok pregleda zdravnika ne potrebuje.»Za vso pomoč smo hvaležni strokovnemu osebju gornjegrajske ambulante, reševalcem nujne medicinske pomoči zgornjesavinjskega zdravstvenega doma in sosedi, ki nama je nudila prevoz iz Kraš do Gornjega Grada. Sin je namreč vedno bolj zatekal in začel je dremati, zato si ga nisem več upala peljati,« se je glasil zapis mamice v lokalnem časopisu. Dodala je še, da so samo zaradi njihove pomoči pravi čas prispeli do bolnišnice v Celju. V Gornjem Gradu so mu vbrizgali zdravilo, nato pa ga urgentno z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.Kakšno je pojasnilo ZD Nazarje? Večer poroča, da so se po odgovore obrnili na direktorico ZD Nazarje, ki pravi, da dogodka ne more komentirati, saj naj ne bi poznala vseh podrobnosti, čeprav bo od primera minil že mesec dni. Esova dodaja, da ni bila seznanjena z dogodkom oziroma še ni prijela pritožbe, ki jo je Žlebnikova objavila v lokalnem časopisu.